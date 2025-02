Hello Kitty Island Adventure: Besonderes Event mit süßen Belohnungen nur noch für kurze Zeit

In kaum einem Spiel sind Herzchen-förmige Items und pinke Festtagsdeko so gut aufgehoben wie in dem vor Kurzem für Nintendo Switch und Steam erschienenem Cozy Game Hello Kitty Island Adventure.

Kein Wunder also, dass ihr in der zugehörigen Spielwelt ein Spektakel mit genau solchen Attraktionen vorfindet. Das Event zum Valentinstag ist allerdings auch fast schon wieder vorbei. Wenn ihr die zeitlich begrenzten Belohnungen rechtzeitig einsammelt wollt, müsst ihr schnell sein.

Hello Kitty Island Adventure mit großem Event zum Valentinstag

Seit dem 8. Februar 2025 werdet ihr auf der Freundschaftsinsel, welche die Charaktere aus Hello Kitty Island Adventure nach ihrem skurrilen Flugzeugunglück bewohnen, vom Valentinstags-Event begrüßt. Die Festlichkeiten bringen den Einzug der Liebeskäfer mit sich, welche nur während dieser Zeit auftauchen. Rüstet euer Netz aus und tapst den Raupen-ähnlichen Kreaturen fleißig hinterher, um sie zu sammeln und dafür einzigartige Belohnungen einzusacken. Sie sind sehr leicht an ihrer pinken Hautfarbe und dem Herzchenmuster zu erkennen.

Habt ihr sie erfolgreich gefangen, könnt ihr sie in speziellen Habitaten unterbringen. Im Gegenzug für die Umsiedlung enthaltet ihr süße Möbelstücke wie eine Herzchencouch, einen Herzchenstuhl, Herzchenbogen oder Herzchentisch. Es kann jeweils nur ein Liebeskäfer pro Tag gefangen werden, solltet ihr also noch keinen erwischt haben bisher, schafft ihr es in diesem Jahr leider nicht mehr, alle neun Belohnungen freizuschalten. Nach einigen Tagen entpuppen sich die kleinen Krabbler übrigens und fliegen wie geisterhafte Schmetterlinge umher.

So lange könnt ihr noch Herzchen-Items in Hello Kitty Island Adventure schnappen

Möbelstücke aus früheren Iterationen des Events findet ihr derweil im Shop von My Melody, wo sie der täglichen Rotation an Auswahlmöglichkeiten hinzugefügt sind. Sucht ihr nach Kleidungsstücken früherer Valentinstags-Aktionen, werdet ihr bei Tuxedosam fündig. Frische Teile für euer von Amor inspiriertes Outfit erwarten euch in Form von Login-Boni. Noch bis zum 21. Februar bleibt Zeit, an der Feier teilzunehmen.

Aber kein Grund zu verzagen, im nächsten Jahr sollten neben einer neuen Kollektion zum Tag der Liebe auch die aktuellen Items vermutlich zurückkehren. Bis dahin erwartet euch noch eine Reihe weiterer Events, Entwicklungsstudio Sunblink bereits angekündigt hat. Für einen umfassenderen Blick auf Hello Kitty Island Adventure inklusive unserer Wertung des Cozy Games, könnt ihr unseren Test heranziehen.

