Steam: Für nicht einmal 1 Euro bekommt ihr jetzt ein preisgekröntes Spiel – aber die Zeit drängt

Die letzten Tage des Steam Summer Sale sind angebrochen und ihr habt zufälligerweise noch ein paar übrige Cent in euren Taschen gefunden? Das ist perfekt, denn für unsere aktuelle Empfehlung braucht ihr nicht einmal einen Euro und bekommt trotzdem ein fantastisches Spiel geliefert.

Der Titel konnte immerhin bei den The Game Awards 2015 gleich zwei Preise abräumen, darunter den für die beste Erzählung. Auch bei Steam erfreut sich das innovative Werk großer Beliebtheit und bekommt insgesamt eine „sehr positive“ Bewertung. Interessiert? Dann schnappt euch jetzt Her Story für 97 Cent.

Her Story auf Steam: Weniger als 1 Euro für Detektivarbeit

Zugegeben, Her Story ist bei weitem kein klassisches Spiel. Ihr müsst zwar rätseln und verschiedene Dinge anklicken, aber die meiste Zeit schaut und hört ihr zu. Denn der britische Entwickler Sam Barlow bringt das FMV (Full Motion Video) zurück in die Videospiele – also Filmsequenzen mit echten Schauspieler*innen.

Das Feature war in den 90er Jahren sehr beliebt, hat dann aber zunehmend an Reiz und Interesse verloren. In Her Story ist es jedoch ein zentrales Element, da wir als Spieler*in vor einem etwas in die Jahre gekommenen Polizei-Computer sitzen. Unsere Aufgabe? Dutzende Clips von mehreren Verhörvideos durchschauen und mit ihnen das Rätsel um einen verschollenen Mann lösen.

Lesetipp: Hier geht’s zu unserem Test von Her Story

Allerdings ist die Datenbank der Behörden unnötig kompliziert aufgebaut, weshalb die Aufnahmen keineswegs chronologisch präsentiert werden. Stattdessen müssen wir uns mithilfe von einzelnen Stichworten nach und nach den Fall erschließen. Diese non-lineare Erzählung ist die eine Stärke von Her Story, die andere ist die schauspielerische Leistung von Viva Seifert. Für diese hat die Sängerin und ehemalige Sportlerin bei den The Game Awards seinerzeit den Preis für die beste Performance erhalten.

Lohnt sich der Kauf denn?

Ob Her Story etwas für euch ist, hängt vor allem davon ab, was ihr von einem Videospiel erwartet. Steht vor allem die Handlung an oberster Stelle und ihr seid ebenso daran interessiert, ungewöhnlichen Konzepten eine Chance zu geben, dann solltet ihr den Titel auf jeden Fall einmal ausprobieren.

Mit einer ungefähren Spielzeit von drei Stunden eignet sich Her Story darüber hinaus perfekt für einen gemütlichen Abend. Zu guter Letzt: Aufgrund des Steam Summer Sale bekommt ihr derzeit einen Rabatt von 90 Prozent, wodurch ihr gerade einmal 97 Cent bezahlen müsst. Das ist also fast schon geschenkt – und wer noch mehr sparen möchte, bekommt den Titel auf GOG sogar für 89 Cent.

Schon der Trailer zeigt, wie spannend Sam Barlows Indie-Projekt sein kann:

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die Bewertungen können sich auf der Valve-Plattform ebenso sehen lassen. Von über 7.800 abgegebenen Stimmen haben 89 Prozent den Daumen nach oben gegeben. In den Rezensionen zu Her Story ist unter anderem die Rede von einem „unbestreitbar bahnbrechenden interaktiven Erlebnis“. Falls euch der Ansatz allerdings nicht reizt, bekommt ihr bei Steam auch ein anderes Spiel gerade so richtig günstig.

Quelle: Steam, GOG