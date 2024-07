Hier spritzt nicht nur Blut: Fan zeigt, dass Doom sogar auf einem Sexspielzeug läuft

Nachdem der Shooter-Klassiker bereits auf unzähligen unüblichen elektronischen Gegenständen zum Laufen gebracht wurde – darunter beispielsweise auf einem Rasenmäher – gesellt sich nun ein weiterer in die Riege derer, auf denen Doom zu laufen scheint.

Denn ein besonders kreativer Fan hat id Softwares Videospiel-Urgestein nun auf ein Sexspielzeug für Männer geholt – und das auf tatsächlich befriedigende Art und Weise, wie er in seinem Video mit dem Titel „Dong DOOM“ eindrucksvoll unter Beweis stellt.

Dong Doom: „Ein besonderes Erlebnis der Freude“

Hinter dem kreativen Kopf, der für die Portierung Dooms auf einen elektronisch betriebenen Masturbator verantwortlich ist, steckt YouTuber Aaron Christophel. Bereits in der Vergangenheit nahm er sich einem ähnlichen Projekt an und ließ den genreprägenden Shooter über eine elektrische Zahnbürste laufen.

Der technikvernarrte Tüftler griff hierbei zu einem Automatic Telescopic Masturbator der Marke Tifforun – ein Sexspielzeug, welches mit einem Display ausgestattet ist. Dieses ist natürlich nötig, um das Pixelfeuerwerk auf dem Jahre 1993 darzustellen. Mit etwas zusätzlicher Hardware, die er auf eigene Faust in dem Masturbator installierte, läuft der Titel, wie im Video zu sehen ist, tatsächlich wie geschmiert.

Das „besondere Erlebnis der Freude“, wie es im Titel des Videos heißt, bezieht sich hierbei auf eine spezielle Funktion des Sextoys: Während ihr euch mit den Tasten bewegt und schießt, fängt der Masturbator an zu pumpen und zu vibrieren, wenn ihr einen Gegner ins Jenseits befördert. So werden die schnellen Schusswechsel in Doom gleich zu einer doppelt befriedigenden Ballerorgie – im wahrsten Sinne des Wortes.

Wer gerne seine eigene Version des Dong Doom zu Hause hätte, der darf sich freuen: In der Beschreibung des Videos findet ihr einen Link zum ursprünglichen Produkt selbst sowie eine Anleitung dazu, wie ihr es umbauen müsst. So könnt ihr euch immerhin die Wartezeit auf das für 2025 angekündigte Doom: The Dark Ages auf angenehme Art verkürzen.

Quelle: YouTube / Aaron Christophel