Wie steht es um Dead Space 4? Schöpfer des Horror-Hits gibt entscheidendes Update

Das Franchise blickt auf drei erfolgreiche Hauptteile der Horrorreihe, ein gefeiertes Remake und einige weniger Aufsehen erregende Ableger zurück. Die Zukunft eines Dead Space 4 ist dennoch ungewiss – zumindest bis jetzt, denn Serienschöpfer Glen Schofield gibt jetzt ein Update zur möglichen Fortsetzung.

So habe der Director des Originals und Co-Gründer von Sledgehammer Games und dem Callisto Protocol-Studio Striking Distance Publisher Electronic Arts mit einigen Schlüsselmitgliedern des ursprünglichen Entwicklerteams bereits einen Vorschlag unterbreitet – mit ernüchternder Reaktion.

Dead Space 4: Chef-Entwickler hatten bereits Pläne

So kommt es, dass EA den Bemühungen um ein brandneues Dead Space-Spiel bereits zu Beginn des Jahres einen Riegel vorgeschoben haben soll. Schofield zufolge sei man auf Seiten des Publisher „im Moment nicht interessiert“. Dies mag möglicherweise überraschen, denn noch im Januar des Jahres 2023 veröffentlichte man das von Kritik und Fans gleichermaßen gefeierte Dead Space-Remake. Nun schwebt die Zukunft des Franchise aber erst einmal ziellos durch das All.

Lesetipp: Unser ausführlicher Test zum Dead Space-Remake

„Wir haben es tatsächlich versucht, wissen Sie, wir drei. Wir haben es mit Dead Space 4 versucht“, so Schofield in einem Interview mit Dan Allen Gaming, im Gespann mit seinen ehemaligen Kollegen, Creative Director Bret Robbins und Animation Director Christopher Stone.

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

„Wir sind nicht zu weit gegangen. Sie sagten nur, nein, wir sind im Moment nicht interessiert, wir wissen es zu schätzen, blah blah blah, und wissen Sie, wir wissen, mit wem wir reden müssen, also haben wir es nicht weiter verfolgt, und wir haben ihre Meinung respektiert. Sie kennen ihre Zahlen und wissen, was sie zu tun haben und all das, also…“, heißt es weiter.

„Wir alle drei haben uns hingesetzt und wollten es machen“, ergänzt Stone. „Die Branche ist im Moment in einer seltsamen Lage. Die Leute zögern wirklich, etwas zu riskieren, also muss man es mit Vorsicht genießen, wer weiß, vielleicht eines Tages. Ich denke, wir würden es alle gerne machen.“. Auch die konkrete Frage danach, ob sich die Entwickler wirklich ein Comeback für Dead Space 4 vorstellen könnten, bejahten zumindest Stone und Schofield.

Quellen: YouTube / Dan Allen Gaming