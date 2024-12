Hogwarts Legacy 2: Alles, was wir schon zum Nachfolger wissen

Mit über 30 Millionen verkauften Exemplaren ist Hogwarts Legacy eines der erfolgreichsten Spiele von Warner Bros. überhaupt. Kein Wunder also, dass der Publisher längst an einem zweiten Teil arbeiten lässt, der uns abermals in die zauberhafte Welt von Harry Potter entführt.

Immerhin, so ließ es das Unternehmen in der jüngeren Vergangenheit verlautbaren, ist das Franchise ein wichtiger zentraler Pfeiler für das eigene Entertainmentgeschäft: Eine neue Serie befindet sich bereits auf dem Weg und Hogwarts Legacy 2 soll eng mit dieser verknüpft sein.

Release: Wann könnte Hogwarts Legacy 2 erscheinen?

Da Hogwarts Legacy 2 offiziell noch gar nicht angekündigt ist, gibt es dementsprechend auch keinen Releasetermin. Aber wir können spekulieren, denn Warner Bros. hat hier und da schon ein paar Brotkrümelchen gestreut.

Laut dem Publisher legt man besonders Wert darauf, den zweiten Teil des Rollenspiels mit der kommenden HBO-Serie zu verknüpfen. Die soll laut aktueller Planung 2026 an den Start gehen. Im selben Jahr könnte auch Hogwarts Legacy 2 das Licht der Welt erblicken – drei Jahre Entwicklungszeit sind zwar für AAA-Produktionen nicht mehr viel, allerdings im Falle des Sequels dennoch nicht allzu unrealistisch.

Der Grund? Die Spielwelt steht bereits und Hogwarts hat sich über die Jahrzehnte nicht allzu sehr verändert – lediglich Hogsmeade und andere Dörfer dürften eine Frischzellenkur erhalten. Darüber hinaus steht der Großteil der Spielmechaniken. Anders ausgedrückt: Die Zeit könnte durchaus reichen, um einen Nachfolger 2026 zu präsentieren. Allerdings ist es ebenso vorstellbar, dass erst 2027 der Startschuss erfolgt.

Setting: In welchem Zeitalter könnte HL2 spielen?

Bleiben wir doch bei den nicht völlig aus der Luft gegriffenen Spekulationen: Hogwarts Legacy 2 wird aller Wahrscheinlichkeit nach nicht noch einmal gegen Ende des 19. Jahrhunderts spielen. Warum? David Haddad, der Präsident von Warner Bros. Interactive Entertainment, ließ in einem Interview mit Variety bereits durchblicken, dass die Fortsetzung in Verbindung zur HBO-Serie stehen soll.

Die erzählt bekanntlich noch einmal die Bücher neu, so der Plan, sprich es wird um Harry, Ron und Hermine gehen. Das muss jedoch nicht zwangsläufig heißen, dass auch Hogwarts Legacy 2 zur selben Zeit spielt. Gut möglich, dass man sich stattdessen im Spiel auf die Jahre davor konzentriert. Dort könnte man noch einige Lücken füllen, während man mit einem selbsterstellten Charakter unterwegs ist und etwa auf Harrys Eltern trifft.

Natürlich ist es ebenso möglich, dass Warner Bros. und Avalanche Software voll auf die Karte Harry Potter setzen und wir dem berühmten Jungen über den Weg laufen werden. Wir können so oder so sehr gespannt sein, für welches Szenario sich das Team am Ende entscheidet.

Plattformen: Auf welchen Konsolen erfolgt der Release?

Auch wenn es diesbezüglich derzeit keine offiziellen Informationen gibt, sind wir uns sicher, dass Hogwarts Legacy 2 für den PC, die PS5 und Xbox Series X|S erscheint. Selbst eine Veröffentlichung für den Switch-Nachfolger halten wir für realistisch.

Lediglich die PS4 und Xbox One dürften wohl dann endgültig aus dem Rennen sein. Da die nächste Konsolengeneration ebenfalls wohl nicht vor 2027 erscheint, dürften die Plattformen eigentlich recht sicher sein. Wir lassen uns aber natürlich auch gerne überraschen.

Gameplay: Was könnte es neues in Hogwarts Legacy 2 geben?

Da Warner Bros. und Avalanche Software mit Hogwarts Legacy einen großen Erfolg gelandet haben und mit über 90 Prozent bei Steam positiv bewertet sind, glauben wir nicht, dass allzu viel an der Gameplay-Formel geschraubt wird.

Auch in Hogwarts Legacy 2 werden wir Zauber lernen, gegen Feinde actionlastig kämpfen, Rätsel lösen, geheime Gänge ausfindig machen und so weiter. Vorstellbar ist aber, dass dieses Mal Quidditch tatsächlich spielbar sein wird. Immerhin war dies einer der größten Wünsche seitens der Community, auch wenn das später veröffentlichte Quidditch Champions nicht ganz so sehr einschlagen konnte.

Wann wir das erste Mal Hogwarts Legacy 2 zu Gesicht bekommen werden? Vor Ende 2025 solltet ihr damit wohl eher nicht rechnen. Wir halten euch jedoch diesbezüglich auf dem Laufenden. Zuvor soll aber erst einmal eine Definitive Edition von Hogwarts Legacy im Frühjahr 2025 erscheinen.

Quelle: Variety, YouTube / Hogwarts Legacy