Hogwarts Legacy 2: Nachfolger bestätigt – und er wird entscheidend anders werden

Die Eulen haben es längst als Heuler in die Welt getragen, aber nun ist es ganz offiziell: Hogwarts Legacy bekommt einen Nachfolger. Dies hat Warner Bros. selbst bestätigt und sogar schon ein erstes Detail verraten, welches einen Ausblick auf den möglichen Inhalt gibt.

Mit mittlerweile über 30 Millionen verkauften Exemplaren ist Hogwarts Legacy einer der größten Videospielhits, die Warner Bros. Games jemals produziert hat. Kein Wunder also, dass die Reihe fortgesetzt wird und intern eine „sehr hohe Priorität“ genießt. Der zweite Teil wird sich zudem an eine weitere Harry Potter-Zukunft koppeln.

Hogwarts Legacy 2: Erste Details verraten spannende Verbindung

Wie David Haddad, Präsident von Warner Bros. Interactive Entertainment, in einem Interview mit den englischsprachigen Kolleg*innen von Variety verrät, habe das Unternehmen aus dem Erfolg von Hogwarts Legacy vor allem eines gelernt: Es ist der richtige Zeitpunkt, um noch mehr auf das Franchise zu setzen. Ein Teil davon ist ein Nachfolger zum Videospiel, welcher erneut bei Avalanche Software entsteht.

Wann wir damit rechnen können, steht natürlich noch in den Sternen. Aber ein wichtiges Detail verrät Haddad dann doch: Hogwarts Legacy 2 wird Story-Verbindungen zur Harry Potter-Serie von HBO haben. Die hat zwar ebenfalls noch keinen festen Termin, soll sich aber inhaltlich sehr an der Buchvorlage orientieren.

Was das für Hogwarts Legacy 2 bedeutet? Da der erste Teil rund hundert Jahre vor den Ereignissen der Romane spielt, müsste für eine Verknüpfung mit der Serie ein beachtlicher Zeitsprung erfolgen – oder aber das Spiel erzählt mehr zur Vorgeschichte von Voldemord oder der Potter-Familie, was dennoch einen Unterschied von mehreren Jahrzehnten bedeutet. Darüber hinaus deutet sich an, dass wir erneut in der bekannten Schule für Hexerei und Zauberei bleiben und voraussichtlich keine anderen Ausbildungsstätten besuchen.

Wann mit einem Release zu rechnen ist

Trotz der jetzt erfolgten Bestätigung solltet ihr aber nicht damit rechnen, schon sehr bald erste Bilder zu Hogwarts Legacy 2 zu Gesicht zu bekommen. Die Entwicklung von AAA-Videospielen verschlingt bekanntlich jede Menge Zeit, auch wenn das Team vermutlich auf zahlreiche Inhalte aus dem ersten Teil zurückgreifen kann – schließlich hat sich Hogwarts nicht unbedingt extrem über die Jahre verändert.

Trotzdem werden wohl noch mindestens zwei Jahre ins Land gehen, ehe wir tatsächlich mit einer möglichen Veröffentlichung rechnen können. Das dürfte auch zum Zeitplan der HBO-Serie passen, die voraussichtlich 2026 erstmals über die Fernseher dieser Welt flimmern soll.

Noch vor Hogwarts Legacy 2, oder wie auch immer das Sequel letztendlich heißen wird, soll aber ein DLC für den direkten Vorgänger erscheinen. Bestätigt ist diese Info bisher allerdings nicht.