Hogwarts Legacy 2: Gute Nachrichten für Fans – Nachfolger widersetzt sich wohl unbeliebtem Trend

Von einem Nachfolger des von Fans wie Kritik gleichermaßen gefeierten magischen Schulausflugs im Universum des wohl berühmtesten Zauberlehrlings ist sicher auszugehen. Doch wie genau soll Hogwarts Legacy 2 am Ende aussehen? Schon vor Release häufen sich Sorgen um die Zukunft der IP.

Nicht wenige vermuten nämlich, dass Warner eine Art Live-Service-Umsetzung für den Nachfolger des erfolgreichen Erstlings planen könnte. Völlig ungerechtfertigt – wie nun ein bekannter Branchen-Insider versichert.

Hogwarts Legacy 2: Branchen-Insider schließt Live-Service-Plan aus

Zugegeben: Völlig unbegründet sind die Befürchtungen nicht, immerhin erklärter Warner Bros. noch Ende 2023, die Zukunft läge in Service-Games und man wolle verstärkt auf eben solche setzen. Und da es bislang wenig bis gar keine handfesten Informationen zu Hogwarts Legacy 2 gibt, abseits dessen, dass sich erneut Avalanche für die Entwicklung verantwortlich zeigt, bestimmen Spekulationen den Kurs der Meinungsbildung.

Doch auch, wenn CEO David Zaslav verkündete, Warners größte Franchises in Spiele umzuwandeln, die durch Live-Services, Multiplattform- und Free-to-Play-Erweiterungen ständig verfügbar sind, um angehende Zauberer und Hexen noch mehr Zeit investieren zu lassen, gibt der bekannte Branchen-Insider Jason Schreier nun erst einmal Entwarnung. Im Interview mit Kinda Funny Games erklärt er:

„Hogwarts Legacy 2 wird kein Game als Service, das neue Batman von Rocksteady wird kein Game als Service und selbst Wonder Woman sollte kein Game als ein Service werden. Sie setzen vor allem auf diese großen Franchises.“ Jason Schreier

Definitive Edition soll DLC mitbringen

Bestätigt sind seine Aussagen selbstredend nicht, dennoch machen sie Hoffnung auf einen vergleichbaren Kurs, was Preisgestaltung und Umfang des zweiten Teils anbelangt. Darüber hinaus erklärt Schreier, dass die Hogwarts Legacy Definitive Edition einen DLC mitbringen will. Derweil stehen Enthüllungen oder handfeste Termine offizieller Seite sowohl zu eben jenem als auch zum mit Spannung erwarteten Nachfolger weiterhin aus.

Stattdessen darf sich Avalanches erster Teil über offiziellen Mod-Support freuen, der als Teil eines kostenlosen Updates den Weg an die Zauberschule fand. Eine Gratis-Mod verändert den Schulalltag maßgeblich. Und warum sich ein Neuanfang in Hogwarts Legacy 2025 besonders lohnt, verraten wir an anderer Stelle.

