Hogwarts Legacy 2 trifft auf Phantastische Tierwesen: Gleich 3 stehen ganz oben auf der Wunschliste

Mit Hogwarts Legacy ließen die Entwicklerinnen und Entwickler von Avalanche den Traum eines jeden Harry Potter-Fans in Form eines Videospiels wahr werden. Man nahm uns mit auf ein Abenteuer, bei dem sich die Liebe fürs Detail an vielen Stellen der magischen Welt wie ein roter Faden durch das Spiel zog. Doch in einem Punkt besteht durchaus Luft nach oben – die man mit Hogwarts Legacy 2 nun füllen könnte.

Natürlich nur gesetzt den Fall, dass uns das heißersehnte Sequel tatsächlich auch ins Haus steht. Sollte dies allerdings der Fall sein, wünschen sich Fans auf Reddit und Co. vor allem eins: noch mehr Kreaturen aus den Büchern und Filmen rund um die phantastischen Tierwesen. Welche drei bislang ganz oben auf der Wunschliste stehen, verraten wir euch im Folgenden.

Hogwarts Legacy 2: Diese phantastischen Tierwesen könnten uns mit Teil 2 verzaubern

Klar: Zwischen der Geschichte, der wir im ersten Teil von Hogwarts Legacy folgen und jener der Filmreihe, in der Newt Scamander die phantastischen Tierwesen zu zähmen weiß, liegt mal eben fast ein halbes Jahrhundert. Ganz zu schweigen von den eigentlichen Harry Potter-Filmen rund um den berühmtesten Zauberlehrling der Geschichte, die rund um die 2000er angesiedelt sind.

Dennoch: Die mal magischeren, mal monsterähnlicheren Tierchen selbst dürfte es schon mindestens so lange geben wie das steinerne Mauergewölbe des Zauberschlosses selbst. Und während solche im Erstling noch teilweise recht spärlich behandelt wurden, bleibt zumindest der sehnliche Wunsch nach noch mehr coolen Kreaturen in Hogwarts Legacy 2 bestehen.

Diesen äußern auch Fans der bislang erfolgreichsten Videospieladaption von J.K. Rowlings Fantasy-Universum ganz unverblümt über Reddit oder soziale Netzwerke. Hier werden bereits jetzt fleißig Wunschlisten für den zweiten Teil verfasst und sogar ganz spezielle Vorstellungen, welche Tierwesen es denn am liebsten sein sollen, geteilt.

#1 Demiguise

Der Demiguise zählt zu den besonders putzigen phantastischen Tierwesen, der uns schon in Hogwarts Legacy in Form sammelbarer Statuen begegnete. Die kleinen, Kapuziner- oder Mozart-Äffchen-ähnlichen Wesen können sich nicht nur unsichtbar machen – auch liegt es in der Macht der unscheinbaren Geschöpfe, die Zukunft vorherzusagen.

Dies würde einige besonders coole Story- und Gameplay-Optionen für die Entwicklerinnen und Entwickler eröffnen, die vielleicht sogar einen größeren Einfluss auf Hogwarts Legacy 2 hätten als man im ersten Moment vermuten mag. In den Sinn kommen einem dabei womöglich die goldenen Singvögel im auch von uns getesteten Ghost of Tsushima, die uns den Weg zu unentdeckten Orten aufzeigen.

#2 Basilisk

Zugegeben: Der schlangenartige Basilisk, der in der Kammer des Schreckens haust und mit seinen giftigen Fangzähnen und seinem versteinernden Blick vor allem im gleichnamigen zweiten Harry Potter-Teil für Angst und Schrecken unter Lernenden wie Lehrenden sorgt, ist im Vergleich zu einem Demiguise ein Tierwesen, welchem wir nicht unbedingt auf unseren Abenteuern in und um das Schloss begegnen wollen.

Gruselig und irgendwo auch faszinierend bleibt die Vorstellung aber trotzdem. So gab es bereits zum Release von Hogwarts Legacy im Jahre 2023 die Behauptung, einige Zauberlehrlinge hätten das Monster im spärlichen Kerzenlicht der Korridore von Hogwarts erspäht, wie es sich durch eben jene auf fast schon ekelerregende Art und Weise schlängeln würde – eine Bestätigung dafür gab es jedoch nie. Mit Hogwarts Legacy 2 könnte man dem womöglichen Wunsch nachkommen und den Basilisken als schockendes Easter Egg ins Spiel bringen.

#3 Zouwo

Den Zouwo kennt man aus dem zweiten Teil der Phantastische Tierwesen-Reihe als besonders mächtige magische Kreatur, die ursprünglich im alten China beheimatet ist. Bei ihm handelt es sich um ein fast schon furchterregend großes, katzenartiges Biest mit den Maßen eines Elefanten. Seine zottelige Löwenmähne wird von vier riesigen Reißzähnen durchdrungen, während der Rest seines agilen, gestreiften und tigerartigen Körpers in einem farbenfrohen, buschigen Schweif mündet.

Wer den Film nicht gesehen hat: Der Zouwo wirbelt die Pariser Innenstadt ordentlich auf, ist er doch nicht nur unfassbar kräftig, sondern auch noch so schnell wie eine Raubkatze, die auf der Jagd nach ihrer Beute extreme Geschwindigkeiten erreicht. Auch in Hogwarts Legacy 2 wäre ein Ritt auf dem Zouwo eine Erfahrung, die wir irgendwo zwischen extrem spaßig und extrem lebensgefährlich einordnen würden – ideal also für eine Nebenquest, die so richtig Schwung in den sonst schnöden Schulalltag bringt.

Weitere phantastische Tierwesen, die wir uns für Hogwarts Legacy 2 wünschen

Natürlich ist die Liste der zauberhaften Kreaturen, die ihren Weg in den Nachfolger finden könnten, mit den drei genannten noch lange nicht am Ende. Zu spannend wäre es, von einem Rudel katzenartiger Matagots verfolgt zu werden und uns als letzten Ausweg mit einem Sprung ins kalte Nass zu retten, aus dem uns der aus Seetang geflochtene Kelpie direkt wieder ausspuckt.

Wir sind gespannt, ob und wie die Macherinnen und Macher dem Wunsch nach weiteren phantastischen Tierwesen nachkommen – und welche uns von ihnen tatsächlich letzten Endes im zweiten Teil erwarten. Alles, was wir bislang rund um Hogwarts Legacy 2 in Erfahrung bringen konnten, verraten wir euch an anderer Stelle noch einmal ganz ausführlich.

