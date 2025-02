Hogwarts Legacy 2: 10 Verbesserungen, die sich Fans jetzt am meisten wünschen

Zwei Jahre ist es her, als Hogwarts Legacy den Traum vieler Potter-Heads erfüllte: Endlich einmal selbst durch die heiligen Hallen Hogwarts schlendern und eine spannende Geschichte erleben. Trotzdem gab und gibt es noch die eine oder andere Sache, die ein Nachfolger besser machen könnte.

Über all die Zeit sind deshalb schon etliche Ideen und Überlegungen zustande gekommen, die sich Fans für ein Hogwarts Legacy 2 wünschen. Ein paar Hoffnungen, wie etwa eine andere Schule für Hexerei und Zauberei zu besuchen, können wir dabei getrost ignorieren – dies wird wohl aufgrund der engen Verbindung zur Harry Potter-Serie eher nicht passieren. Welche Ideen abseits davon ganz oben stehen, fassen wir für euch zusammen.

Hogwarts Legacy 2: Mehr Freundschaft als großer Wunsch

Ein oft auf Reddit geäußerter Wunsch für Hogwarts Legacy 2 ist die Implementierung von mehr beziehungsweise tiefergehenden Freundschaften. Ein nachvollziehbarer Gedanke, denn was wäre ein Harry Potter ohne Ron und Hermine gewesen? Klar, immer noch ein talentierter Zauberer, aber ohne die beiden und vielen anderen an seiner Seite, hätte er den Dunklen Lord vielleicht nie besiegen können.

Dementsprechend wäre ein richtiges Freundschaftssystem für Hogwarts Legacy 2 ein großer Gewinn. Zwar gab es dafür schon Ansätze im ersten Teil, aber so richtig zu Ende gedacht war das Feature keineswegs. Schließlich waren wir, von ein paar wenigen Missionen abgesehen, doch am Ende die meiste Zeit alleine unterwegs.

Lesetipp: Auch als TV-Serie wird Harry Potter künftig zurückkehren – alle Infos dazu gibt es in unserer Zusammenfassung

Im zweiten Teil wäre es hingegen schön, wenn wir tatsächlich echte Beziehungen aufbauen oder sogar Freund*innen mit auf Abenteuer nehmen könnten. Schließlich zeigen große Rollenspiele wie Baldur’s Gate 3 oder das jüngst erschiene Avowed, dass Begleiter eine fantastische Ergänzung sein können.

Noch mehr Wünsche: Moral und wichtige Entscheidungen

Neben dem Wunsch nach mehr Freundschaft wird außerdem oft ein Moralsystem als Verbesserung ins Gespräch gebracht. Das ergibt ebenfalls Sinn, schließlich lebt die Welt von Harry Potter davon, dass es sowohl gute als auch böse Zauber*innen gibt – und viele, die sich irgendwo dazwischen befinden.

Im ersten Hogwarts Legacy gab es so etwas noch nicht, obwohl andere Charaktere sehr wohl negativ darauf reagiert haben, wenn wir einen Unverzeihlichen Fluch angewendet haben. Mehr ist allerdings nicht passiert. Es wäre aber durchaus angebracht, wenn die Verwendung solcher Zauber tatsächlich Einfluss auf unser Ansehen hätte, oder sogar zur Verfolgung durch die Dementoren führen würde.

Ein Feature, welches der Nachfolger auch bieten könnte, ist ein Multiplayer-Modus, den es als Mod bereits gibt:

Und apropos Moral: Viele Spieler*innen wünschen sich für den zweiten Teil des Action-Rollenspiels mehr und größere Entscheidungen. So, dass sie mehr Einfluss auf die Handlung erhalten, als es bislang der Fall gewesen ist, bei der nur die wenigsten Entscheidungen tatsächlich am Ende eine Auswirkung hatten.

Weitere Wünsche für Hogwarts Legacy 2

Neben den drei vielfach geäußerten Wünschen gibt es innerhalb der Community noch jede Menge weitere Ideen, die einem Hogwarts Legacy 2 gut zu Gesicht stehen würden. So ist ebenso oft zu lesen, dass Spieler*innen gerne mehr am Schulalltag teilnehmen wollen. Sprich: Mehr Schulstunden, in denen wir neue Zauber, Tränke oder andere Dinge kennenlernen.

Und dann gibt es noch viele kleinere Verbesserungen, die Fans gerne im Nachfolger zum Harry Potter-Spiel sehen möchten:

größerer und komplexerer Talentbaum , um sich stärker zu individualisieren

, um sich stärker zu individualisieren mehr Interaktion mit der Spielwelt , zum Beispiel am Tisch in der großen Halle mit anderen Schüler*innen sitzen oder die Zugfahrt mit dem Hogwarts Express selbst erleben

, zum Beispiel am Tisch in der großen Halle mit anderen Schüler*innen sitzen oder die Zugfahrt mit dem Hogwarts Express selbst erleben größere Auswahl an Minispielen , wie zum Beispiel das von Ron geliebte Zauberer-Schach

, wie zum Beispiel das von Ron geliebte Zauberer-Schach stärkere Vielfalt bei den Gegner-Typen

bei den Gegner-Typen neue Zauber, darunter etwa der Patronus-Zauber , dessen Gestalt mitunter von den Entscheidungen im Spiel abhängig sein könnte

, dessen Gestalt mitunter von den Entscheidungen im Spiel abhängig sein könnte weniger Merlins Rätsel und dafür mehr auf die Qualität einzelner achten

Natürlich sind das längst nicht alle Wünsche und Ideen, die von Fans für ein zweites Hogwarts Legacy geäußert werden. Ob das Team hinter Avalanche Software aber tatsächlich all das umsetzen kann oder möchte, wissen wir noch nicht. Dass sich jedoch ein Hogwarts Legacy 2 in Entwicklung befindet, ist längst ein offenes Geheimnis.

Quelle: Reddit / @nhbeergeek, @TheChihuahuaChicken