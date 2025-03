Hogwarts Legacy 2025: 3 Gründe, wieso sich ein Neuanfang jetzt besonders lohnt

Zauberer und Hexen, wie die Zeit doch vergeht: Schon zwei Jahre ist es her, als uns Hogwarts Legacy in die wohl berühmteste Schule für Hexerei und Zauberei entführte. Falls ihr euch jedoch schon länger nicht mehr auf den Besen geschwungen habt, gibt es derzeit ein paar gute Gründe, noch einmal in das Rollenspiel einzutauchen.

Denn über die Zeit hat das Team von Avalanche Software einige große Updates veröffentlicht, das letzte erst vor wenigen Wochen. Hinzu kommt, dass ihr euch gerade jetzt mit einem Neustart in Hogwarts Legacy bestens für die kommende Zeit vorbereiten könnt – Stichwort Director’s Cut.

Hogwarts Legacy: Darum lohnt sich jetzt der Neuanfang

Unser erster Grund für einen Neustart in Hogwarts Legacy ist für Spieler*innen auf der PS4 und PS5 ein alter Hut: Es geht um die Quest „Kümmere dich um deine Angelegenheiten“, die eine ganze Zeit lang exklusiv für die PlayStation-Konsolen war. Ein Update im Juni 2024 änderte das, weshalb ihr auch am PC, auf der Xbox und auf der Nintendo Switch die vielleicht beste Mission des Rollenspiels erleben könnt.

Theoretisch könnt ihr selbst mit einem früheren Speicherstand die Quest in Hogsmeade starten, oder ihr stürzt euch in ein komplett neues Abenteuer. Dann müsst ihr lediglich den Winter erreichen und mindestens Stufe 28 sein, um im kleinen Dörfchen den Laden von Cassandra Mason für 1.500 Gold zu erwerben. Natürlich handelt es sich bei dem Spottpreis nur um einen Trick, aber viel mehr wollen wir an der Stelle nicht verraten.

Der Trip, der zuweilen sogar etwas gruselig und vollkommen abgefahren ausfällt, lohnt sich aber definitiv. Zudem ihr sogar noch einen speziellen Bosskampf erlebt und euch am Ende freuen dürft, dass ihr als Teenager zu den Gewerbetreibenden gehört. Schließlich behaltet ihr am Ende das Geschäft und schaltet dadurch einen kleinen Nebenverdienst frei.

Vorbereitung auf den großen DLC

Der nächste Grund für einen Neuanfang ist ebenfalls recht simpel, umfasst dieses Mal aber auch die PlayStation-Spieler*innen unter euch. Schon seit längerer Zeit wird in der Gerüchteküche gemunkelt, dass Avalanche Software und Rocksteady an einer großen Erweiterung für Hogwarts Legacy arbeiten. Einem sogenannten Director’s Cut, der dem Rollenspiel noch einmal frisches Leben einhauchen soll.

Bislang ist dieser nicht von offizieller Seite bestätigt, aber laut mehreren namhaften Insidern soll der DLC 2025 erscheinen. Infos zu den möglichen Inhalten gibt es bislang keine. Es könnte sich aber mutmaßlich um Features handeln, die es nicht in das fertige Spiel geschafft haben – eventuell sogar eine richtige Umsetzung von Quidditch.

Sollte sich der Director’s Cut bewahrheiten, dann dürfte eine Ankündigung vermutlich nicht mehr so lange auf sich warten lassen. Spätestens dann wäre es ein guter Grund, um noch einmal Hogwarts Legacy zu installieren. Oder ihr fangt bereits jetzt an, um mögliche Endgame-Inhalte zum Release direkt in Angriff nehmen zu können.

Einfach mal was Neues probieren

Und falls ihr Hogwarts Legacy trotz allem schon rauf und runter gespielt habt, gibt es vielleicht noch einen anderen Grund: Ein Neuanfang ermöglicht es euch, in einem anderen Haus zu starten. Zugegeben, riesige Unterschiede ergeben sich daraus auf den ersten Blick nicht. Zwar seht ihr dann auch mal die anderen Gemeinschaftsräume, aber ansonsten bleibt vieles beim Gleichen.

Bis auf eine entscheidende Änderung, die sich im Laufe der Hauptgeschichte ergibt. Erneut möchten wir nicht in die Details gehen, um Spoilern vorzubeugen, aber je nachdem welchem Haus ihr angehört, verändert sich eine Mission mal mehr und mal weniger stark. Im Falle von Hufflepuff ergibt sich daraus jedoch ein Abstecher zu einem der düstersten und unheimlichsten Orte der Harry Potter-Welt, den die anderen Häuser nicht zu Gesicht bekommen.

Gleichzeitig ergibt sich durch den Haus-Wechsel die Möglichkeit, spezielle Achievements freizuschalten. Falls ihr nämlich noch nicht die Platin-Trophäe habt, müsst ihr ohnehin noch ein paar Mal die Welt von Hogwarts Legacy besuchen. Alternativ könnt ihr natürlich auch auf den Nachfolger warten: Alle Infos zu Hogwarts Legacy 2 findet ihr hier.