Hogwarts Legacy: Ab jetzt könnt ihr euch die neue Version krallen – darauf solltet ihr achten

Wenn ihr Hogwarts Legacy bereits auf der Nintendo Switch gespielt habt, seid ihr mit den Unzulänglichkeiten des Ports sicherlich gut vertraut. Nervige Ladezeiten und eine schlechte Auflösung fallen dabei besonders negativ auf. Gut also, dass diese Probleme nicht mit auf die Nintendo Switch 2 rüberwandern.

Für diese ist nämlich eine ganz eigene Fassung entwickelt worden, die es sich zum Ziel gemacht hat, mit der verbesserten Leistung der neuen Konsole endlich das Beste aus dem Harry Potter-Rollenspiel rauszuholen, sodass auch Nintendo-Fans endlich ein vernünftiges Erlebnis geboten bekommen. Das Ergebnis der Umsetzung kann jetzt endlich vorbestellt werden.

Hogwarts Legacy: Diese Optionen habt ihr bei der Vorbestellung

Seit der Ankündigung einer Neuauflage von Hogwarts Legacy für die Nintendo Switch 2 schwebten Fans in Bezug auf die Preisfrage lange im Ungewissen. Der 14. Mai 2025 hat nun endlich Klarheit gebracht, denn mit den startenden Vorbestellungen enthüllen sich natürlich die Kosten. Die gute Nachricht dabei: Wer auf die Überarbeitung gewartet hat, um das Spiel erstmals mit einem Nintendo-Gerät in Augenschein zu nehmen, muss nicht mehr Geld in die Hand nehmen, als für die vorige Ausführung verlangt wird.

Für die Standardedition gilt im eShop weiterhin ein Preis von 59,99 Euro, während die Digital Deluxe Edition inklusive einem Thestral als Reittier, der Kampfarena der dunklen Künste, dem Kosmetik-Set der dunklen Künste und der Feldmütze der dunklen Künste immer noch 69,99 Euro kostet. Auf Amazon findet sich zurzeit nur die Standardedition zum Vorverkauf, ebenfalls für rund 60 Tacken. Geliefert wird eure virtuelle oder greifbare Ware dann am 5. Juni 2025, am selben Tag, an dem auch die Nintendo Switch 2 erscheint.

Ihr habt euch noch keine Nintendo Switch 2 gesichert? Hier könnt ihr das nachholen:

Hogwarts Legacy für Switch 2 bietet Upgrade als separaten Kauf

Alle, die sich das Zauberabenteuer schon zuvor zugelegt haben und jetzt upgraden wollen, müssen zusätzlich zehn Euro aus ihrer Tasche hervorkramen, um Zugriff auf Features wie eine nahtlos begehbare Welt ohne Ladebildschirme, Unterstützung der Maus-Funktion der Joy-Cons und eine deutlich hochgeschraubte Grafik zu erhalten. Damit drücken diese Spieler*innen am Ende mehr ab, als das gesamte Game überhaupt wert ist. Es sei denn, ihr habt bei eurem Kauf im Sale zugegriffen.

Falls ihr trotzdem von der Option des kostenpflichtigen Upgrades Gebrauch machen wollt, gibt es die im eShop zu finden, wenn ihr die digitale Version aufwerten möchtet und im Spielmenü, wenn euch die physische Fassung vorliegt. Bevor die Vorbestellungen ermöglicht wurde, befürchteten Fans, sie würden das Rollenspiel ein weiteres Mal zum Vollpreis kaufen müssen, wenn sie von der Aufpolierung profitieren wollen. Im Gegensatz zu dieser Vorstellung sind 9,99 Euro besser zu verkraften, wie Fans von Hogwarts Legacy erleichtert feststellen.

Quellen: Nintendo eShop