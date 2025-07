Hogwarts Legacy als brutale “Ultimate”-Version – überraschender Download für Hardcore-Fans

Wem Hogwarts Legacy in seiner Ur-Fassung zu läppisch, kinderleicht, oder schlicht wenig herausfordernd ist, für die oder den haben wir jetzt einen besonderen Modding-Leckerbissen hervorgekramt. Hogwarts Ultimate – Gameplay Overhaul wurde bereits am 30. April auf CurseForge hochgeladen – doch bis heute stellt die Modifikation Fans vor eine knüppelharte Herausforderung.

Angekurbelt wurde der Schwierigkeitsgrad mithilfe von sage und schreibe über 2.200 Datenbank-Einstellungen. Die sollen dafür sorgen, dass Gelegenheitsspieler*innen an dem nun frisierten Hogwarts Legacy sozusagen zerschellen, während Hardcore-Gamer*innen eine wahrhaftige Herausforderung vorfinden dürften.

Hogwarts Legacy-Mod für den ultimativen Schwierigkeitsgrad

Sein neuestes Update hat die Fan-Modifikation übrigens am 1. Mai 2025 auf CurseForge verpasst bekommen (Stand: 31. Juli). Was die Datengröße angeht, bringt das Stückchen Software gerade mal 23,1 Kilobyte auf die Waage. An einer zu schwachen Internetleitung dürfte dieser Gratis-Download demnach nicht scheitern. Wer sich zum Herunterladen entschließt, bekommt dann konkret auf die Festplatte gestemmt: Gegner, die doppelt so häufig auftauchen wie zu zuvor, und auch die gedoppelte Menge an Schaden ausrichten. Aber nicht nur das …

Auch an den Kaufpreisen für Gegenstände innerhalb von Hogwarts Legacy wurde ordentlich geschraubt. So sind ohnehin kostspielige Items jetzt nochmal eine Schippe teurer – als Konsequenz daraus, soll das eigene Anbauen von Pflanzen in der Spielwelt deutlich wichtiger werden. Zudem verläuft das Hochleveln zu Beginn des Abenteuers nun entlang einer merklich steileren Lernkurve. Und damit wäre erst ein Teilstück der breiten Palette an Anpassungen für die ultimative Open World für Zauberschüler*innen abgefrühtstückt.

Lesetipp: Jetzt von neuen Inhalten für Hogwarts Legacy verzaubert werden

Insgesamt soll Hogwarts Ultimate – Gameplay Overhaul, wie vorerwähnt, eine deutlich herausforderndere Spielerfahrung bieten – darüber hinaus sollen durch das gepimpte Hogwarts Legacy eure Entscheidungen im Spielverlauf mehr Gewicht bekommen. So werden eure Handlunge beispielsweise im Kämpfen weniger trivial, wirken sich nachhaltiger auf euren Erfolg oder Misserfolg aus. Apropos: Eine andere, komplett kostenlose Mod verzaubert euch in Hogwarts Legacy nochmal ganz anders.

Quelle: CurseForge / MayKuro