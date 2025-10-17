Hogwarts Legacy: Ersehnte Alternative verschoben, Fans werden skeptisch – „meine Begeisterung schwindet“

Mit seinem Release am 10. Februar 2023 ist Hogwarts Legacy nicht mehr der frischeste Zauberlehrling auf dem Videospielmarkt, doch während eine Fortsetzung noch auf sich warten lässt, fiebern Magie-Fans Witchbrook entgegen.

Die Indie-Alternative schickt euch nämlich ebenfalls zur Zauberschule, erinnert mit seinem Simulations-Ansprüchen und der Pixelgrafik auch an Stardew Valley und will sogar Multiplayer bieten. Doch aufgrund einer neuen Ankündigung müssen auf den Titel hin fiebernde Spieler*innen nun leider schlucken.

Witchbrook: Mischung aus Hogwarts Legacy und Stardew Valley verschoben

Wie man auf dem offiziellen Blog des Spiels verrät, wird Witchbrook nicht mehr wie geplant diesen Winter erscheinen, sondern soll nun 2026 kommen. Wann genau? Dazu schweigt man vorerst, will wohl vermeiden, dass es zu einer weiteren Verschiebung kommt. „Wir nehmen uns die Zeit, die wir brauchen, um sicherzustellen, dass sich die Welt reichhaltig, immersiv und lebendig anfühlt“, so die Entwickler*innen der Hogwarts Legacy-Alternative.

Als Trostpflaster gibt es eine interaktive Karte von Mossport, der Spielwelt von Witchbrook. Dort könnt ihr schon einmal reinzoomen und schauen, wo ihr hoffentlich nächstes Jahr endlich allein oder mit bis zu drei weiteren Freund*innen unterwegs seid. Auch ein paar nennenswerte Orte gibt es dabei zu entdecken, die ihr bei eurem Abenteuer frequentieren werdet. Welche das sind, schaut ihr euch am besten selbst an.

Hier ein kleiner Teaser:

Gegen Ende verrät man dann noch einmal, dass man mit der zusätzlichen Zeit möglicherweise ein paar Aspekte angeht, die zunächst nicht geplant waren. Weitere Plattformen beispielsweise oder unterstützte Sprachen. Darüber hinaus verspricht man schon jetzt weitere Updates, eines der nächsten solle sich um die Möglichen der Charakter-Customization drehen. Ob man auch hier in Konkurrenz zu Hogwarts Legacy treten kann?

Fans sind geduldig, aber auch skeptisch

Natürlich haben auch schon Fans von der Verschiebung Wind bekommen und ihre Gedanken dazu unter anderem auf Reddit geäußert. Dort macht sich mittlerweile ein wenig Ermüdung breit, denn ursprünglich wurde Witchbrook ja bereits 2016 angekündigt – das ist mittlerweile fast zehn Jahre her. Entsprechend finden sich dort auch Kommentare wie „es ist natürlich unmöglich zu wissen, was hinter den Kulissen angeht […], aber meine Begeisterung für das Projekt schwindet definitiv.“

Lesetipp: Entwicklungshinweis zu Hogwarts Legacy 2 bereitet Sorge

Besagte*r Nutzer*in ist damit nicht alleine, viele sind skeptisch, ob Witchbrook überhaupt jemals erscheint. Auch Publisher Chucklefish bekommt kritische Kommentare ab, unter anderem mit Bezug auf Vorwürfe des Missmanagements beim Spiel Starbound. Während ihr weiter wartet, könnte euch eine neue spannende Mod für Hogwarts Legacy auf andere Gedanken bringen.

