Hogwarts Legacy: Kostenloser Download liefert euch “fünf einzigartige Orte“

Seit Ende Januar dieses Jahres wird die Open World von Hogwarts Legacy ordentlich durchgewirbelt – und nicht zum Schlechteren. Denn mit dem großen Update für den PC wurde auch ein spezielles Creation Kit zugänglich gemacht, dank dem kreative Spieler*innen weltweit neue Inhalte für die große Spielwelt von Avalanche Software aus dem Zauberzylinder schütteln.

Eine dieser neu gestemmten Fan-Modifikationen hört auf den Namen „The Painting Trials“. Die neueste Version dieser Mod-Kreation wurde am 24. März veröffentlicht, bietet neben „fünf einzigartigen Orten“ weitere Inhalte, die dazu einladen, den Zauberstab zu schwingen.

Hogwarts Legacy: Neue Fan-Mod auf CurseForge veröffentlicht

Fünf neue Örtlichkeiten liefert euch „Die Malereiprozesse“ also, wie die Mod ins Deutsche übersetzt heißt – nämlich: einen Hub, eine Arena und drei freischaltbare Dungeons. Genauer erwartet euch eine neue Mission, zudem unverbrauchte Puzzles und wertvolle Schätze, die es zu entdecken lohnt. Erzählerisch wählt The Painting Trials einen spannungsgeladenen Ausgangspunkt.

Gameplay-Video zur hier vorgestellten Fan-Mod zu Hogwarts Legacy:

In diesem neuen Abenteuer für Hogwarts Legacy dreht sich alles um „lange vergessene Lehrmethoden“, wie es in der dazugehörigen Beschreibung heißt. Was sich erstmal nach knochentrockenem Frontalunterricht anhört, hat in der Welt von Harry Potter natürlich einen magischen Dreh: Denn in der Zauberschule dienten die Gemälde einst als „Portale zu geheimen und gefährlichen Dungeons, wo Studierende ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen mussten“.

Diese spezielle Art der Leistungsabfrage wurde so lange in Hogwarts durchgeführt, bis einige Student*innen in solchen Gemälden hopsgegangen sind. Die Schulleitung reagierte, indem der fragliche Raum mit den Kunstwerken darin abgeriegelt wurde – um weitere Katastrophen zu verhindern. Als Spieler*in dieser brandneuen Fan-Modifikation liegt es jetzt an euch, gleich vier dieser magischen Gemälde zu durchschreiten, um euch am anderen Ende der Bilder in nur so vor Gefahren strotzenden Höhlen wiederzufinden.

Übrigens: Der notwendige Download bringt etwas mehr als 53 Megabyte auf die Waage. Das Feedback in der entsprechenden Kommentarspalte auf CurseForge fällt zwar spärlich, dafür deutlich positiv aus – wofür Wortmeldungen wie „Großartige Mod! Endlich eine vernünftige Herausforderung!“ oder „Die Mod ist fantastisch!“ stehen. Zum Loslegen benötigt ihr selbstverständlich das Hauptspiel für euren PC; das gibt’s dankenswerterweise noch bis zum 2. April bei der Butterbeer Season preisreduziert im Sale.

Apropos neue Inhalte für die weltberühmte Zauberwelt: Zukünftig gibt’s keine neuen Inhalte mehr für Hogwarts Legacy, laut Insider.

