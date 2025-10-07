Hogwarts Legacy bekommt Konkurrenz – Dieses berühmte Franchise nimmt es mit dem Action-Adventure auf

Für viele Harry Potter-Fans ist Hogwarts Legacy das, was sie sich lange Zeit von einem Videospiel in diesem Universum erhofft hatten. Auch wenn es nicht direkt in Verbindung mit der beliebten Romanreihe steht, so wird der Charme und die Magie dieser Welt gut eingefangen, weshalb es deutlich besser angenommen wird, als andere Spiele aus diesem Universum.

Dass sich andere berühmte Franchise an diesem Konzept orientieren wollen, ist daher kein Wunder. Jede fantastische Buch- oder Film-Reihe sollte sich doch als publikumswirksames Videospiel umsetzen lassen, oder? Daran versucht sich nun auch Herr der Ringe.

Herr der Ringe wagt sich offenbar an neues Open World-Projekt

Die jüngsten Einträge im Herr der Ringe-Kosmos fallen eher mau aus – und damit ist nicht nur die Amazon Prime-Serie Die Ringe der Macht gemeint. Über das Gollum-Spiel kann man nur noch den Mantel des Schweigens hüllen und auch das Cozy-Game Tales of the Shire hat selbst Genre-Fans nur ein müdes Mundwinkelzucken entlockt.

Lang ist’s her, seit wir auf den blutgetränkten Kampfplätzen von Spielen wie Schlacht um Mittelerde oder Mordor’s Schatten unterwegs waren, unsere Streitäxte in die fauligen Schädel von Orks getrieben haben und elbengleich aus 500 Schritt Entfernung jedem Olifanten zielsicher ins Auge schießen konnten.

Jetzt jedoch scheint ein neues Herr der Ringe-Projekt in Arbeit zu sein und damit schließen wir wieder den Bogen zum Anfang. Dieses soll nämlich „in Konkurrenz zu Hogwarts Legacy“ treten, wie Insider Gaming zu Berichten weiß. Seit 2001, als Der Herr der Ringe: Die Gefährten und Harry Potter und der Stein der Weisen quasi gleichzeitig ins Kino kamen, werden die beiden gewaltigen Fantasy-Franchise gerne als große Konkurrenten porträtiert (die aber auch hervorragend nebeneinander existieren können).

Lesetipp: Warum sich Hogwarts Legacy auch 2025 noch lohnt

Was erwartet uns mit dem neuen Herr der Ringe-Spiel?

Erwartet uns also ein Open World-Action-Adventure mit Lore-freundlicher Story, individueller Charakter-Entwicklung, zahlreichen aus Buch- und Film-Trilogie bekannten Schauplätzen sowie sozialen Interaktionen? Denn nicht weniger sollte der Anspruch sein, wenn man Hogwarts Legacy herausfordern will – wenngleich die Zielgruppe nicht unbedingt dieselbe ist.

Finanziert wird das Projekt mindestens teilweise vom Abu Dhabi Investment Office in Höhe von 100 Millionen US-Dollar, wie Insider Gaming schreibt. Es befindet sich seit letztem Jahr in Entwicklung, unter anderem unter Beteiligung der Embracer Group, welche die Rechte für Herr der Ringe-Spiele seit 2022 besitzt. Was wir vom letzten Eintrag in dieser Reihe hielten, könnt ihr in diesem Spieletest lesen.

Quelle: Insider Gaming