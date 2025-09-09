Hogwarts Legacy: Brandneuer Gratis-Download eröffnet jetzt völlig neue Spielmöglichkeiten

Fans des wohl berühmtesten Zauberlehrlings aller Zeiten sollten jetzt die runden Nickelbrillen mit dem zierlichen Metallrahmen aufsetzen, denn für Hogwarts Legacy gibt es tatsächlich einen brandneuen Gratis-Download, der etwas Abwechslung in das Gameplay bringen dürfte.

Die kostenlosen Erweiterungen, die es dank der kreativen Köpfe aus der Community in Form von einfachen bis höchst aufwendigen Modifikationen zuhauf für das Zauberer- und Hexenabenteuer zu finden gibt, stehen hoch im Kurs bei den zockenden Potterheads. Dies wundert ebenso wenig, immerhin lässt Entwickler Avalanche genauso wie Publisher Warner Bros. mit „echten“ Erweiterungen a la DLC und Expansion vergeblich auf sich warten.

Hogwarts Legacy: Noch mehr Zauber braucht der Schulalltag – mit dieser kostenlosen Erweiterung

Auch, wenn die Entwicklerinnen und Entwickler von Hogwarts Legacy bereits fast schon magische Arbeit geleistet haben, die zauberhafte Welt von Harry Potter, wie wir sie aus den Filmen und der Romanvorlage kennen, in das Videospielformat zu zwängen, fehlt so manchem Zauberer und so mancher Hexe doch hin und wieder ein klitzekleiner Funken Detailgenauigkeit, die zu ihrem Glück verhelfen. Und selbst, wenn es sich dabei um die oft unterschätzten Zaubersprüche handelt, die neben allseits bekannten Aussprüchen wie Alohomora, Protego oder dem düsteren Avada Kedavra nur so aus den hölzernen Stabspitzen fliegen, will Vielfalt gewahrt sein.

Fairerweise bleibt zu sagen, dass Avalanche auch hier nicht gerade an Auswahlmöglichkeiten gegeizt hat, sind die mehr oder minder bekannten Sprüche doch in größter Zahl vertreten. Dennoch: Ein ebenso großer Teil hat es nicht in das Spiel, teilweise ja nicht einmal vom Buch auf die Leinwand geschafft. Abhilfe schafft nun aber nicht etwa der Entwickler selbst, sondern Hobby-Tüftler aus der Moddingszene. Hier findet man ein Projekt mit dem Namen Native Spells Plus – eine Mod, die darauf abzielt, einige der offensichtlich fehlenden Formeln nachzureichen. Aktuell beläuft sich der Umfang der Mod noch auf den Sprengzauber Reducto, mit dem sich feste Objekte im Spiel in Stücke sprengen lassen.

Doch mit der Zeit sollen noch mehr zusätzliche Zauber ihren Weg in den Gratis-Download für Hogwarts Legacy finden, der erst vor wenigen Tagen seine Veröffentlichung feiern durfte. Darunter beispielsweise der imposante Expulso, der eine gewaltige Explosion verursacht, die euren Feinden nicht gerade geringfügig zusetzen dürfte. Weitere Sprüche wurden ebenfalls von Schöpfer*in J6BountyHunter in Aussicht gestellt, allerdings ohne dabei konkrete Namen zu nennen. Es scheint außerdem, als seien die Teile des Native Spells Plus-Pakets bereits in einer früheren Entwicklungsphase des Spiels vorhanden gewesen, hätten es aber nicht in die finale Version geschafft – sei es aus Zeitdruck oder andere Gründen.

Ihr bekommt so also eine fast schon neue Möglichkeit geboten, den 2023 erschienenen Titel und vor allem sein cleveres Kampfsystem auf die Probe und euch euren Feinden auf gänzlich neue Art und Weise in den Weg zu stellen. Die Native Spells Plus-Mod könnt ihr über den obigen Link zu CurseForge gänzlich ohne Zusatzkosten herunterladen, an anderer Stelle findet ihr aber auch bei uns die eine oder andere kostenfreie Erweiterung für Hogwarts Legacy, die ihr euch einmal genauer zu Gemüte führen solltet.

