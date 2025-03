Hogwarts Legacy: Das hängt einigen Spielern zum Hals raus

Obwohl in einer Welt voller Magie wie dem Harry Potter-Universum grausige Wesen aller Formen denkbar sind, reicht es manchmal schon, sich vom echten Leben inspirieren zu lassen, um Kreaturen zum Fürchten zu entdecken. So taucht die gefürchtete Art der Spinnen nicht nur in dem zum Franchise gehörenden Filmen und Büchern auf, sondern sind auch im Videospiel Hogwarts Legacy präsent.

Wenn es nach einigen Spieler*innen geht, sollten die Tiere allerdings keine so große Rolle einnehmen, wie sie es tatsächlich tun. Gefühlt an jeder Ecke lauert wieder ein achtbeiniger Feind.

In Hogwarts Legacy werden zu oft Spinnen als Feinde eingesetzt

Es besteht der Wunsch, den Pool an Gegnern in Hogwarts Legacy abwechslungsreicher zu gestalten. Dies lässt sich zumindest aus den gesammelten Stimmen der Community in einem Reddit-Thread mit dem Titel „Dieses Spiel ist zu Spinnen-fokussiert“ ableiten. Es sind hier also besonders die unbeliebten Krabbler, die als zu häufig eingesetzte Widersacher hervorstechen.

„Es gibt viel zu viele von ihnen, es wird ein wenig repetitiv„, fügt NathemaBlackmoon dem Austausch hinzu.

An vielen Stellen zischen unvermittelt Spinnen über den Bildschirm, wenn sie nicht gerade zentrale Elemente in Nebenquests ausfüllen. Ganze dreizehn unterschiedliche, aber nicht stark voneinander abweichende Spinnen-Variationen existieren in Hogwarts Legacy.

Warum stattdessen nicht lieber eine komplett neue Spezies an Monster einführen, denken sich die Spieler*innen in den Reddit-Kommentaren. Manche gehen so weit zu sagen, dass nicht nur Spinnenbegegnungen sich zu oft wiederholen und es generell mehr Variation in tierischen Monster-Typen geben sollte.

Hogwarts Legacy denkt Arachnophobie-Modus nicht zu Ende

Außerdem sind Fans nicht nur gelangweilt von Spinnen, auch Furcht ist unter ihnen ein Motiv für die entgegengebrachte Abneigung. Trotz des Arachnophobie-Modus fühlen sich viele betroffene Spieler*innen weiterhin unwohl. Das bei Aktivierung veränderte Design nimmt zwar beunruhigende Details wie den haarigen Körper und ersetzt die acht Beine durch vier sich losgelöst bewegende Rollschuhe, die verursachte Geräuschkulisse aus Knacken und Zischen verbleibt jedoch.

Glücklicherweise hat Hogwarts Legacy mittlerweile offiziellen Mod-Support eingeführt. Heißt Modifikationen für das Spiel, die Spinne effektiver verbannen, sind zumindest für PC-Nutzer*innen zugänglich. Mit dieser Option zur Hand sind auch neue Inhalte wie zusätzliche Gegner-Typen nicht weit entfernt. Die beste Lösung für alle wäre jedoch, wenn Avalanche selbst frische Kandidaten einführen würde, oder sich dieses Vorhaben zumindest für Hogwarts Legacy 2 vormerkt. Für den bevorstehenden Nachfolger haben Fans darüber hinaus noch weitere Wünsche, von denen wir euch an anderer Stelle mehr berichten.

