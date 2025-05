Hogwarts Legacy: Details zu neuer Version aufgetaucht – Mit diesen Features lockt das Spiel

Auf der Nintendo Switch hat Hogwarts Legacy nicht gerade das Beste aus sich rausholen können. Aufgrund technischer Hürden, die auf anderen Konsolen wie der PS5 nicht bestehen, muss das Spiel auf dem Gerät Unzulänglichkeiten wie lange Ladezeiten und schlechte Auflösungen hinnehmen.

Jetzt, wo Nintendo mit der Switch 2 neue Hardware mit stärkeren Bauteilen auf den Markt bringt, nutzen die Entwickler*innen die Gelegenheit, eine aufpolierte Version für Anhänger*innen des Herstellers zur Verfügung zu stellen. Was genau diese zahlenmäßig auf dem Kasten hat, ist nun durchgesickert.

Hogwarts Legacy auf der Switch 2: So hoch fällt die Auflösung aus

Auf der japanischen Plattform 4gamer wird von einer Pressemitteilung von Publisher SEGA berichtet, welcher für die Veröffentlichung von Hogwarts Legacy auf der Nintendo Switch 2 in deren Heimatland Verantwortung trägt. Aus der Meldung geht hervor, dass das ursprünglich im Jahr 2023 erschienene Harry Potter-Rollenspiel bei seiner Neuauflage für die bevorstehende Konsole eine Auflösung von 1080p im Handheld-Modus und 1440p in der Docking-Station erreichen soll.

In beiden Fällen soll außerdem HDR, also High Dynamic Range möglich sein, wodurch Helligkeitsstufen und Farbräume umfangreicher abgebildet werden können. Zusätzlich dazu unterstützt das Spiel DLSS Upscaling, eine KI-Technologie von NVIDIA, die eine Hochskalierung der Bildqualität ermöglicht, welche die Grafikkarte nicht zu stark belastet. Ein solches Feature wurde zuvor bereits für die Switch 2-Edition von Cyberpunk 2077 bestätigt, womit Hogwarts Legacy als zweiter Kandidat in diese Kategorie eintritt.

Weitere Vorzüge der Switch 2-Fassung von Hogwarts Legacy

Hinzukommen verbesserte Licht- und Schattenanimationen sowie eine erhöhte Framerate, zu der allerdings keine konkreten Zahlen Erwähnung finden, und Anti-Aliasing, womit grafische Kanten geglättet werden. Bereits bei der Ankündigung der Enhanced-Version von Hogwarts Legacy hat man verraten, dass die Maus-Funktion der Joy-Cons unterstützt wird und sich Ladebildschirme zwischen verschiedenen Gebieten verabschieden, die Schule und ihre Umgebung also nahtlos erkundbar sein sollen.

Das neu aufgelegte Spiel erscheint am selben Tag wie die Nintendo Switch 2, also am 5. Juni 2025, und zählt damit zu den Launch-Titeln. Es wird sowohl virtuell über den eShop als auch physisch als sogenannte Game Key Card erhältlich sein. Zweitere Option erfordert nach Einlegen des Datenträgers einen einmaligen Download, da die Karte lediglich zu dessen Freischaltung dient und nicht die vollständige Software enthält. Für alle, die bereits auf der ersten Switch Hogwarts Legacy gespielt haben und auf einen Upgrade-Pass hoffen, stehen die Chancen auf ein solches Angebot momentan übrigens leider schlecht.

