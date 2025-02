Hogwarts Legacy: Diese große PC-Mod verändert alles – jetzt kostenlos downloaden

Wer alle sieben Harry Potter-Romane weggeatmet, sich für die acht Spielfilme in den Kinosessel gepresst, und womöglich sogar den Phantastischen Tierwesen das Fell gestriegelt hat, hat höchstwahrscheinlich längst einen Teil der Freizeit in Hogwarts Legacy gedrückt. Immerhin zaubert euch alleine die Hauptquest der Open World über 25 Spielstunden auf den Monitor.

Wer sich zu den Hardcore-Harry-Potterheads zählt, auch alle Nebenquests mehrmals abgeschlossen hat, dem bietet sich jetzt eine Möglichkeit, die von Avalanche Software hochgezogene, offene Spielwelt nochmal ganz neu zu erleben. Denn die entsprechende Hardware vorausgesetzt, dürft ihr jetzt unmittelbarer denn je in die magische Zauber*innenwelt abtauchen.

Hogwarts Legacy: Wo ihr die kostenlose VR-Mod herunterladet

Das Zauberwort lautet „Virtual Reality“, kurz natürlich „VR“. Auf Nexus Mods hat sich ein*e trickreiche*r Nutzer*in die Aufgabe gestellt, Hogwarts Legacy für VR-Brillen spielbar zu machen. Das Ergebnis dieser Bemühungen wird seit dem 2. Februar dieses Jahres zum kostenfreien Download angeboten. Die notwendige Datei wiegt nicht mal 9 Megabyte. Voraussetzung für die Anwendung ist selbstverständlich, dass das kostenpflichtige Hauptspiel auf eurer Festplatte parkt. Genauer gesagt, habt ihr es bei dieser Mod mit einem „VR-Profil für UEVR Injector“ zu tun, wie es in der dazugehörigen Beschreibung heißt. Doch was ist das?

Wie das aussieht, wenn ihr euch mit Wörtern wie „Aguamenti“ oder „Avada Kedavra“, diesmal in VR, einen Knoten in die Zunge zaubert, seht ihr in dieser fast dreiminütigen Gameplay-Demonstration.

Display content from YouTube

Was sich zuerst wie ein kryptisches Kürzel aus einem technischen Handbuch anhört, ist – vereinfacht gesagt – eine Modifikation. Denn die „Unreal Engine VR Injector Mod“ ermöglicht es, unzählige, auf Unreal Engine 4 oder 5 aufbauende, Spiele in Virtual-Reality-Erlebnisse umzuwandeln. An Funktionen liefert dieses VR-Profil für Hogwarts Legacy dann vor allem die „Ego-Perspektive mit korrekt gerenderten Filmsequenzen“, wie es auf Nexus Mods heißt. Bei Nexus Mods wurde übrigens dankenswerterweise eine leicht verständliche Installationsanleitung beigelegt.

Wer also eine Meta Quest, Vive Pro, oder ähnlichen Apparillo ihr oder sein Eigen nennt, darf sich auch mal auf UEVR Profiles in den passenden Eintrag reinklicken. Sollte euch die VR-Mod wider Erwarten vor technische Herausforderungen stellen, ist euch anzuraten, die „Flatscreen to VR Modding Community“ auf Discord freundlich anzustupsen.

