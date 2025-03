Hogwarts Legacy: Diese kostenlose Fan-Erweiterung liefert die ultimative Herausforderung

Mit rund 24 Millionen verkauften Einheiten war Hogwarts Legacy eines der bestverkauften Videospiel des Jahres 2023 – auch in Deutschland. Jetzt, über zwei Jahre später, übt die Zauberwelt auf Spieler*inne allgemein und Potterheads speziell noch immer eine Faszination aus. Maßgeblich mitverantwortlich dafür: Der im Januar dieses Jahres eingeführte Mod-Support für die PC-Version.

Eine dieser Mods, die jetzt fanseitig erstellt wurde, hört auf den Namen „Dragon Lair“ – zu Deutsch also „Drachenhöhle“. Was euch in der Fan-Modifikation erwartet, bringt die dazugehörige Beschreibung auf den Punkt. Dort heißt es augenzwinkernd: „Spieler*innen bekommen die Möglichkeit, gegen Drachen anzutreten! Richtig gehört, Drachen!“ Während Tatzelwürmer für die Fantasy-Welt an sich keine Neuheit darstellen, tut es diese Mod mit ihren fünf unterschiedlichen Bereichen durchaus.

Hogwarts Legacy: Das erwartet euch mit Dragon Lair

Wie es sich für einen amtlichen Fantasy-Kosmos gehört, ist auch Hogwarts Legacy vollgestopft mit allerlei fantastischem Getier. Egal, ob flauschige Niffler, adlerartige Hippogreifen oder eben die gute, alten (und schuppigen) Drachen: In Hogwarts Legacy geht’s tierisch zur Sache. Die fünf unterschiedlichen Areale, die euch die Fan-Mod Dragon Lair nun liefert, beinhalten laut Beschreibung „jeweils einzigartige Mechaniken und Gegner“. Anders gesagt: Wer in Dungeons auf Drachenjagd gehen möchte, ist hier richtig aufgehoben.

Den Eingang zum Dungeon findet ihr dann übrigens in Aranshire. Spieler*innen von Hogwarts Legacy wissen natürlich: Es handelt sich hierbei um ein kleines Dorf, verortet in der südlichen Hogwarts-Region. Genauer gesagt, müsst ihr zur „Flohflamme des Dorfs reisen“, wie in der Beschreibung nachzulesen steht. Geht danach „rechts zu den Verkäufern“, heißt es weiter. Der von euch zu betretende Eingang befindet sich dann „zwischen einer Bank, zwischen Bäumen“.

Eine besondere Herausforderung dürfte es für euch Drachenjäger*innen darstellen, dass die geflügelten Monstren gegen bestimmte Zaubersprüche immun sind. Daher könnt ihr euch die sprichwörtlichen Zähne daran ausbeißen, wie ihr mit den gigantischen Wesen am besten fertigwerdet. Ursprünglich veröffentlicht wurde diese Mod von Nutzer*in EmileCT übrigens bereits am 12. Februar. Das neueste Update wurde am 10. März hinterhergeschoben.

Auf die Waage bringt der Gratis-Download nicht ganz schlanke 80 Megabyte. Zum Zeitpunkt jetzt wurde Dragon Lair bislang nahezu 300-mal heruntergeladen. Begeisterte Spieler*innen, die noch mehr Zeit mit Hogwarts Legacy spielerisch wertvoll verbringen wollen, sollten einen Ausflug in diesen flammenden Kerker riskieren. Apropos magische Zauberwelt: Warum sich jetzt ein Neuanfang mit Hogwarts Legacy lohnt, erfahrt ihr bei uns.

Quelle: Cursforge / EmileCT