Hogwarts Legacy: Erst nach 200 Stunden – auf diese eigentlich normale Interaktion musste ein Spieler ewig warten

Das Open World-Rollenspiel Hogwarts Legacy ist, wenn man sich in der titelgebenden Zauberschule und der zugänglichen Umgebung gründlich umschaut, nicht unbedingt ein kurzes Erlebnis.

Bis zu 70 Stunden könnt ihr dort immerhin zubringen, wenn man der durchschnittlichen Spielzeit für Completionists auf HowLongToBeat vertrauen mag. Manch eine*r verweilt natürlich gerne noch viel länger in der Welt der Magie – und dann kann es vorkommen, dass man erst nach fast 200 Stunden eine Interaktion zu sehen bekommt, die eigentlich alltäglich sein sollte.

Hogwarts Legacy: Warum nur sind die Gemeinschaftsräume immer ausgestorben?

So erging es jetzt zumindest einer Person auf Reddit: Nutzer*in bonavitalauren veröffentlichte einen Screenshot aus Hogwarts Legacy, wo er oder sie im Gemeinschaftsraum steht – und dort nicht in der Gesellschaft einer Eule, sondern sogar eines Mitschülers. Klingt völlig normal? Sollte es auch eigentlich sein. Doch wie bonavitalauren berichtet, hat es saftige 195 Stunden gedauert, bis diese Interaktion überhaupt zustande kam.

Besagter Post:

Tatsächlich handelt es sich bei dem Reddit-Post eigentlich auf die Reaktion von einer anderen Person, bei der dieser simple Moment sogar mehr als 300 Stunden gedauert hat. Hatten die beiden einfach nur Pech? Ein Blick in die Kommentare suggeriert etwas anderes. Denn tatsächlich erklären zahllose andere Nutzer*innen, dass auch ihre Gemeinschaftsräume schrecklich leer blieben:

„Das hat mich irgendwie angepisst, außerdem kann man auch nicht schlafen gehen, daher gibt es keinen Grund, diesen Raum zu besuchen. Aber reinzugehen und die anderen Mitbewohner schlafen zu sehen und selbst ins Bett gehen zu können, hätte das Gemeinschaftsgefühl so viel besser gemacht. […] Sie haben ein sehr einfaches Rollenspielement ruiniert, das in den Büchern und Filmen wichtig war“, fasst es HairApprehensive7950 zusammen.

Während der erfolgreiche Titel in dieser Hinsicht also leider zu wünschen übrig ließ, könnten Warner Bros. Games und Avalanche Software vielleicht beim Sequel nachbessern. Fans haben zumindest schon eindeutige Wünsche an das noch nicht datierte, aber immerhin schon bestätigte Hogwarts Legacy 2.

