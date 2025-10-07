Hogwarts Legacy: Fan macht überraschende Entdeckung – „Du kannst was machen?“

Ihr seid absoluter Hardcore-Potterhead, habt in Hogwarts Legacy jeden einzelnen Zauberspruch gesprochen, jeden zauberhaften Winkel der Open World aus dem Hause Avalanche Software erkundet – und auch die allerbesten Fan-Mods kennt ihr längst in- und auswendig?

So oder so ähnlich dürfte es jüngst einer Person aus der Reddit-Community auch ergangen sein – die jetzt, Jahre nach dem Release der immens erfolgreichen Harry Potter-Versoftung Hogwarts Legacy, nochmal eine neue Entdeckung macht, bei der sich selbst abgebrühteste Muggel die Nase zuhalten sollten. Achtung: Dieses kuriose Fundstück kann olfaktorisch herausfordern.

Hogwarts Legacy: Fan wird von einer ganz bestimmten Sache überrascht

Mal ehrlich: Wann habt ihr zuletzt euren Müll rausgebracht? Warum wir euch diese bescheidene Frage stellen? Nun, wer nicht gerade den Geruch aufgeplatzter Mülltüten goutiert, sollte sich jetzt besser das Näschen zuhalten. Grund für diese freundlich gemeinte Vorwarnung ist eine Begegnung der geruchsintensiven Art, die Reddit-Nutzer*in darrius_kingston314q in Hogwarts Legacy gemacht hat.

Aber seht selbst – dann könnt ihr das Geruchskino erahnen …

Und behauptet jetzt bitte nicht, wir hätten euch nicht vorgewarnt – denn ja: Was ihr im Verlauf der gerade mal 14 Sekunden des obigen Clips aus Hogwarts Legacy seht, fängt so harmlos an. Wie gewohnt aus der Schulterperspektive zaubert sich ein magiebegabter Zauberlehrling einen sprichwörtlichen Wolf. Nur, dass hier – unspektakulär genug – nicht etwa ein alles verzehrender Kampfzauber gewirkt wird, sondern sich schlicht ein auf dem Boden liegendes Häufchen Abfall in die Lüfte erhebt. Aber nicht nur das …

Kurzum: Der magische hochgehobene Müllklumpen landet ungefähr bei Sekunde fünf im Schlund eines in der Spielwelt herumstehenden Abfalleimers. Der Dreck – der an dieser Stelle durchaus als solcher benannt sein darf – wird vom Abfallbehälter geradezu aufgesaugt. Mit dem Ergebnis, dass der Kübel nach getaner Arbeit genüsslich rülpst. „[…] wusstet ihr, dass man das in Hogsmeade machen kann?“, stellt der Spieler die verdutzte Frage in den virtuellen Raum – und die Community antwortet.

„Du kannst was machen?“ oder „Ich wusste nicht, dass sowas geht. Ich mag den Rülpser am Schluss“, sind nur zwei Beispiele für die vielen erstaunten Wortmeldungen, welche dieses Kuriosum aus der bezaubernden Open World auslöst. Wer es jetzt dem Thread-Ersteller gleichtun möchte: Das fragliche Örtchen befindet sich im Hogsmeade-Thal, gelegen nördlich von Schloss Hogwarts selbst. Sollte euch das zu unappetitlich sein: Es gibt Neues über Hogwarts Legacy 2 zu berichten – ganz ohne eure Nasenhaare zu versengen.

