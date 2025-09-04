Hogwarts Legacy: Fans freuen sich über kostenlose frische Inhalte – „Das ist großartig!“

Nachdem zahllose Zauberer und Hexen vor einiger Zeit endlich zumindest virtuell in die karminrote Lok steigen und zu ihrem eigenen Abenteuer in den Gemäuern des berühmten, magischen Schlosses aufbrechen durften, hat Hogwarts Legacy abseits von ein paar Updates nur wenig Liebe seitens Avalanche erfahren.

Denn offizielle Inhalte wie den ursprünglich geplanten DLC oder eine mögliche Deluxe Edition, die frischen Content nachliefert, vermissen wir seither schmerzlich. Daran dürfte sich zeitnah erst einmal auch wenig ändern, immerhin sind die Pläne den internen Umstrukturierungen bei Publisher Warner Bros. zum Opfer gefallen. Abhilfe schaffen ein paar kreative Köpfe aus der Community dafür regelmäßig in Form von magischen Mods, die ihre Fans förmlich verzaubern.

Hogwarts Legacy: Kostenlose Inhalte bieten ganz neues Spielgefühl – „Wunderschöne Arbeit!“

Die Hobby-Entwicklerinnen und -Entwickler leisten mit ihren Erweiterungen und Modifikationen ganze Arbeit, Hogwarts Legacy auch über zwei Jahre nach seiner ursprünglichen Veröffentlichung frisches Leben einzuhauchen. Tausende von Ergänzungen wie Anpassungen füllen die gähnende Leere, die von offizieller Seite aus herrscht und sorgen dabei teilweise für ein gänzlich neues Spielgefühl. Die Auswahl scheint schier grenzenlos, findet man von einfachen Cosmetics bis hin zu ganz neuen Questlines praktisch alles, was das Herz begehrt.

Wirft man einen Blick auf CurseForge, finden sich Woche zu Woche neue Mods, die den Klick auf den Download-Button wert sein dürften. Zumindest, wenn man den Kommentaren und ihren Bewertungen Glauben schenken mag. Hier hätten wir beispielsweise die sogenannte Sleep Mod, die die Immersion auf eine neue Ebene hievt, indem sie Hogwarts Legacy um einen vollständigen Tag-Nacht-Zyklus erweitert. Doch damit nicht genug, verändert sie auch das Spielgefühl in weiten Teilen. Nachts leidet ihr nämlich unter einer Art Debuff, mit dem ihr den Angriffsindikator sowie die Möglichkeit zum Sprinten verliert.

Passend dazu: Hogwarts Legacy: Kostenlose Erweiterung bietet völlig neues Spielgefühl – „liebe es total“

Dies heißt, ihr müsst besonders vorsichtig sein, wenn ihr euch nachts im Schloss und um seine Gemäuer herum umherschleicht. Idealerweise tankt ihr neue Energie in eurem Schlafgemach, um euch den Abenteuern bei Tageslicht zu stellen. Eine weitere spannende Mod trägt den simplen Namen Elder Wand: Sie ergänzt Hogwarts Legacys Zauberstabauswahl um das wohl sagenumwobenste Stück Holz, das Olivanders Laden je gesehen hat. Der Elderstab steht euch ab sofort eben dort zur Auswahl und ersetzt eure handelsübliche Rute.

Eine Mod, die vor allem für all jene interessant sein dürfte, die besonderen Wert auf Atmosphäre und Optik legen, stellt die Cinderwick Alley dar. Die Straße im viktorianischen Stil könnt ihr den Locations des Spiels via kostenlosem Download hinzufügen, um dort eine ausgiebige Erkundungstour zu machen oder ein paar schicke Screenshots zu schießen. Fans gefällt sie besonders gut, findet man doch unter den Kommentaren Wortmeldungen wie „Das ist großartig! Danke für deinen Mod, jetzt habe ich einen neuen Ort, an dem ich Fotos machen kann!“ oder „Wunderschöne Arbeit!“

Massenhaft weitere neue Inhalte für Hogwarts Legacy haben wir an anderer Stelle für euch parat, sollte unter den genannten nicht das passende für euch dabei gewesen sein.

Quellen: CurseForge