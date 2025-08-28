Hogwarts Legacy gibt es jetzt fast geschenkt – mit diesem simplen Trick

Seid ihr nicht gerade mit einem so prall gefüllten Bankfach, wie es der wohl berühmteste Zauberlehrling seiner Zeit bei den Kobolden von Gringotts pflegt, gesegnet, habt ihr jetzt gewaltiges Glück: Hogwarts Legacy könnt ihr euch mit einem einfachen Trick fast kostenlos schnappen.

Dabei ist es gar nicht nötig, zu schwarzer Magie zu greifen oder im Schatten des Tarnumhangs gehüllt in den nächsten Spiele-Shop zu stolzieren. Viel eher macht ihr euch das Ausnutzen einer einfachen, nicht ganz so clever durchdachten Mechanik zu Nutze, mit der ihr plötzlich nur noch ein paar Galleonen für das gefeierte Action-Rollenspiel auf die virtuelle Ladentheke legen müsst, statt den Vollpreis zu löhnen.

Hogwarts Legacy jetzt fast kostenlos schnappen – mit einem ganz einfachen Trick

Zu verdanken habt ihr dies einem pfiffigen Zauberer oder einer gewieften Hexe aus dem Nintendo Switch-Subreddit. Hier wird nämlich jetzt anlässlich des aktuellen Sales der Switch 2-Version von Hogwarts Legacy darauf aufmerksam gemacht, dass ihr doch wesentlich günstiger wegkommt, wenn ihr einen anderen Weg Richtung Zauberschloss auf Nintendos neuem Handheld-Hybriden einschlagt.

Mit eben jenem zahlt ihr nämlich letzten Endes nur gute zehn Euro – ein durchaus verlockender Preis, den man wohl allzu gerne für das hochgelobte Abenteuer ausgibt, welches zu einem der meistverkauften Videospiele aller Zeiten zählt. Doch welcher Zaubertrick steckt hinter der fast schon unglaubwürdig gut klingenden Offerte?

Dies erklärt Reddit-Nutzer*in Toincossross unter dem entsprechenden Post. Ursprünglich wird darin dazu geraten, die Switch 1-Version von Hogwarts Legacy für elf US-Dollar zu kaufen und diese dann – für weitere zehn US-Dollar – auf die Switch 2-Fassung zu upgraden.

Den entsprechenden Post findet ihr hier:

Befolgt ihr jedoch den „Profi-Tipp“, wie es einleitend heißt, spart ihr euch den ersten Schritt und leiht euch den renommierten Titel zunächst in euren lokalen Bibliothek oder einer Videothek aus, sollte er dort ausliegen. Dies kostet euch im schlimmsten Fall eine geringe Leihgebühr – wenn überhaupt – und etwas Zeit, die ihr für den Weg aufbringen müsst.

Nachdem ihr das geliehene Spiel dann auf eurer Konsole anwerft, registriert der Handheld es als „in Besitz“, mit der Folge, dass ihr euch das preiswertere Upgrade auf die Switch 2-Version ganz ohne zusätzliche Kosten für zehn Euro sichern könnt.

Passend dazu: Hogwarts Legacy für Nintendo Switch 2 – Der Test zeigt: Nie war ein Grafik-Update mächtiger

Wer es noch ausführlicher will, der findet im oben verlinkten Reddit-Beitrag alles, was es sonst noch zu wissen gilt. Im Grunde genommen ist der Trick damit allerdings auch schon erklärt, sodass ihr lediglich darauf hoffen müsst, dass eure Bibliothek auch gerade ein Exemplar des Titels zwischen den staubigen Bücherregalen herumfliegen hat. Und warum sich ein Neuanfang in Hogwarts Legacy auch jetzt noch lohnt, verraten wir derweil an anderer Stelle noch einmal ganz ausschweifend.

