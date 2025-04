Hogwarts Legacy für Strategiespiel-Fans im Early Access erschienen – „Magieschul-Feeling mit Tiefgang“

Ihr habt schon unzählige Stunden in Hogwarts Legacy verbracht, doch wolltet schon immer einmal auf die andere Seite blicken? Nein, nicht mit Anhängern der dunklen Künste die Schule aufmischen, sondern in die Verwaltung wechseln; dann könnte dieses Strategiespiel etwas für euch sein.

Wizdom Academy, das in der vergangenen Woche im Early Access gestartet ist, lässt euch die Magie einer Zauberschule durch die Augen derer sehen, die in der Verantwortung stehen. Ein bisschen Wirtschafts- und Bausimulation à la Harry Potter gefällig? Bitte schön.

Strategiespiel und Bausimulation mit Hogwarts-Flair

Zugegeben, eine offizielle Lizenz der wohl bekanntesten magischen Welt hat Wizdom Academy natürlich nicht – seine Inspiration kann das Strategiespiel, das vom schweizer Indie-Entwicklerstudio Kipwak auf den Weg gebracht wurde, aber nicht verleugnen. Spannender Zauberschulalltag und taktische Bausimulation als Kombination? Das könnte passen.

Seht hier den Trailer zu Wizdom Academy:

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In dieser Bau- und Wirtschaftssimulation seid ihr als Schulleiter*in einer Zauberschule am Zug und müsst nicht nur ein möglichst verwunschenes Gemäuer in eine Stätte der Bildung wandeln, sondern auch gewissenhaft Schüler*innen auswählen und stets eure Ressourcen im Blick haben. Bildet eure Schützlinge in den verschiedensten Zweigen der Magie aus und steigert dabei euer Renommée.

Eine Roadmap für die nächsten Monate ist auch schon ausgerollt: Noch im Sommer soll es weitere Innen- und Außenanlagen geben, Brücken und Balkone sowie ein Lagersystem. Für den September ist eine Erweiterung der Welt um spezielle Events, Dungeons mit Monstern sowie rivalisierenden Schulen geplant bevor es im gruseligsten Monat ein Dark Magic Update gibt.

Lesetipp: Was kann Hogwarts Legacy noch im Jahr 2025 bieten?

Noch für kurze Zeit mit Rabatt auf Steam

Die Rezensionen für das magische Strategiespiel sind noch durchwachsen. Bedenkt aber dabei, dass das Spiel noch in der Entwicklung ist – kleinere Bugs und fehlende Inhalte gehören für Indie-Spiele im Early Access oft zum Teil des Plans. Es lassen sich jedoch dennoch sehr positive Kommentare auf Steam finden.

„Die immersive Welt hat mich in ihren Bann gezogen“, schreibt ein User zum Beispiel. „Es hat dieses gemütliche Magieschul-Feeling mit Tiefgang.“ An anderer Stelle heißt es: „Die aktuelle Version ist eine großartige Grundlage mit dem Potenzial, das perfekte Aufbauspiel für Zauberwelt-Fans zu werden.“

Wer interessiert ist, bekommt Wizdom Academy derzeit und noch bis zum 1. Mai bei Steam mit einem Rabatt von zehn Prozent für 19,79 Euro. Das Entwicklerteam ist beständig mit Hotfixes am Start und freut sich über das Feedback der Community. Wenn es etwas düsterer zugehen darf, bekommt ihr auf Steam gerade dieses Spiel gratis.

Quellen: Youtube / Wizdom Academy, Steam