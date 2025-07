Hogwarts Legacy: Gratis-Download lässt euch die Zauberei noch mal ganz neu erleben – „dringend notwendig“

Mit Cyberpunk 2077 und Hogwarts Legacy sind in den letzten Jahren zwei riesige Hits erschienen, die jeweils ganz unterschiedliche Wege gegangen sind. Night City durften wir nur aus der First-Person erleben, die Schule für Hexerei und Zauberei aus der Schulterperspektive.

Wer jedoch gerne mal andere Winkel sehen wollte, der ist auf Mods angewiesen. Für das Rollenspiel aus dem Hause CD Projekt Red gibt es eine entsprechende Third-Person-Applikation schon länger, nun gibt es den umgekehrten Weg für Hogwarts: Endlich die berühmte Schule hautnah anschauen – ein fast schon neuer Zauber.

Hogwarts Legacy: First Person Mod funktioniert – und begeistert

Klar, schon in der Vergangenheit hat es etliche Mods für Hogwarts Legacy gegeben, aber erst seit dem großen PC-Update von Anfang 2025 geht es so richtig los mit von der Community erstellten Inhalten. Noch recht frisch aber definitiv einen Blick wert ist die von Nutzer*in Sh4ii entworfene und simpel bezeichnete „First Person“-Mod.

Die macht natürlich genau das, was sie verspricht: Sie versetzt die Kamera von der Schulterperspektive direkt in die Ego-Sicht. Mit nur einer Taste wechselt ihr und könnt somit auch direkt eigene Vergleiche anstellen – oder auf einmal Dinge sehen, die zuvor nicht sichtbar gewesen sind.

Lesetipp: Noch mehr Mods für Hogwarts Legacy findet ihr hier

Auf Reddit seht ihr davon ein Video und könnt euch, bevor ihr die Mod selbst ausprobiert, ein Bild von ihr machen. Die meisten Kommentare zeigen sich jedenfalls begeistert. Viele sehen das Potenzial, hätten sich eine solche Option bereits im Hauptspiel gewünscht oder bezeichnen sie sogar als „dringend notwendig“.

Vorsicht bei Motion Sickness

Doch so schick und praktisch die Mod ist, sie hat auch ihre Grenzen. In den Kämpfen ist es teilweise unmöglich, rechtzeitig zu parieren, weil die Anzeigen nicht sichtbar sind. Hier müssen sich Interessierte auf ihr Gehör verlassen. Zudem gibt es ab und an das Problem, dass die Kamera quasi in den Körper hineinrutscht, was wiederum ganz schön verwirrend und verstörend aussehen kann.

Darüber hinaus kann der kleine Gratis-Download für Spieler*innen, die unter Motion Sickness leiden, ordentlich auf den Magen schlagen. Sh4ii hat jedoch daran gedacht und zumindest bei der Ausweichrolle die Kamera stabilisiert – ganz ausschließen, dass es nicht trotzdem zu unangenehmen Bewegungen kommt, kann er oder sie aber nicht.

Falls ihr die Mod ausprobieren wollt, könnt ihr sie entweder manuell herunterladen oder über den im Spiel verfügbaren Installationsmanager. Derweil stellen wir euch hier vor, wie ihr in Hogwarts Legacy sogar Multiplayer erleben könnt.

Quelle: Reddit / @ina_rs, Curseforge / Sh4ii