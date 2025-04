Hogwarts Legacy gratis spielen: Auf der PlayStation ist das bald möglich

Den Zauberstab wedeln, auf einem Besen fliegen und eine große, offene Spielwelt erkunden: All das ist in Hogwarts Legacy Alltag. Falls ihr das Rollenspiel zur Harry Potter-Reihe noch nicht gespielt habt, könnt ihr es bald nachholen – ohne viel Geld ausgeben zu müssen.

Mit über 30 Millionen verkauften Exemplaren ist der zauberhafte Ausflug ein riesiger Erfolg – selbst zwei Jahre nach Release wandert der Titel noch oft genug über die Ladentheke. Aber für Warner Bros. ist mittlerweile der Punkt erreicht, noch mehr Spieler*innen auf andere Art und Weise erreichen zu wollen. Zumindest auf der PlayStation 4 und PlayStation 5.

Hogwarts Legacy: „Gratis“ spielen mit PS Plus

Zum ersten Mal wird Hogwarts Legacy nämlich Teil eines Spiele-Abos. Genauer gesagt erweitert das Action-Rollenspiel die digitale Bibliothek von PlayStation Plus Extra und Premium, wodurch ihr sowohl auf der PS4 als auch PS5 ohne weitere Zusatzkosten die Geschichte des Harry Potter-Ablegers erleben könnt.

Ab dem 15. April 2025 stößt der Titel hinzu und lässt euch in die Rolle eures eigenen Zauberers oder der eigenen Hexe schlüpfen. Die Handlung setzt etwa hundert Jahre vor den Ereignissen der weltbekannten Buchreihe an und erlaubt es euch, in aller Ausführlichkeit die Schule für Hexerei und Zauberei in so gut wie allen Details zu erkunden.

Inhaltlich eingeschränkt ist die Version, die ihr via PS Plus Extra erhaltet, übrigens nicht. Ihr könnt demnach die komplette Geschichte erleben, inklusive sämtlicher veröffentlichter Updates. Lediglich auf den kürzlich eingeführten Mod-Support müsst ihr verzichten, da es diesen bislang nur für die PC-Version gibt.

Ablaufdatum in Zukunft

Ewig lang Zeit, um über euer Abo Hogwarts Legacy „gratis“ zu spielen, solltet ihr euch nicht nehmen. Denn das Angebot von PlayStation Plus Extra und Premium wird regelmäßig erweitert und ausgetauscht. Ein genaues Datum, wann Hogwarts Legacy wieder entfernt wird, gibt es bislang jedoch nicht.

Ein paar Monate dürfte das Rollenspiel aber gewiss an Bord bleiben. Angesichts einer Spielzeit von bis zu 70 Stunden ist das auch notwendig, sofern ihr nicht gerade alles am Stück durchziehen wollt. Falls ihr Tipps für die Open World von Hogwarts Legacy benötigt, können wir euch derweil unter die Arme greifen.

Quelle: PlayStation Pressemitteilung