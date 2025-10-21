Hogwarts Legacy: Horror-DLC versetzt Fans in Angst & Schrecken – „jetzt bin ich traumatisiert“

Die schönste Zeit des Jahres nähert sich in schnellen Schritten – vorausgesetzt, man kann sich für spannende Schauergeschichten und Gruselmärchen begeistern. Und pünktlich zum bevorstehenden Halloween-Fest lädt auch Hogwarts Legacy dazu ein, euch das Fürchten lehren zu lassen.

Anlass findet sich in einer Quest, die den spielenden Potterheads bereits in der Vergangenheit den Atem stocken ließ. Eben jene war eine Zeit lang plattformexklusiv für PlayStation-Besitzende vorbehalten, mittlerweile darf aber jeder Zauberer und jede Hexe ran. Wer sich also rund um das magische Schloss nach dem nächsten Nervenkitzel umsieht, kommt hier auf seine Kosten.

Hogwarts Legacy: “Willkommen im Club der Traumatisierten“ – Das ist die Horror-Quest in Haunted Hogsmeade

Was seine Nebenaktivitäten anbelangt, hat Hogwarts Legacy so einiges zu bieten. Zahllose Side-Quests und die mit ihnen verbundenen, oft spannenden, nicht selten witzigen Geschichten, welche sie und ihre Charaktere erzählen, machen den Charme des zauberhaften Abenteuers erst aus. Doch eine von ihnen überstrahlt alle anderen – und das, obwohl sie eher im Dunkeln spielt. Die Rede ist von Haunted Hogsmeade.

PlayStation-Spielenden bereits seit dem Release bekannt, folgte die Quest nach einiger Zeit auch für die anderen Plattformen wie dem PC, die Xbox oder die Nintendo Switch. Dort angekommen weiß sie seitdem, wie man die Schülerinnen und Schüler Hogwarts in Angst und Schrecken versetzt. So sehr sogar, dass sich ein Zauberer oder eine Hexe bei Reddit dazu berufen fühlt, das Erlebte mit der Community zu teilen:

„Es gibt also eine Nebenquest in Hogsmeade, bei der man einen Laden kaufen kann. Ich dachte, das wäre eine leichte Mission, kein Problem. Aber dann fand ich eine Truhe, von der ich dachte, dass sie einen kostenlosen Gegenstand enthält. Es stellte sich heraus, dass es sich um einen Auslöser für eine Horror-Nebenquest handelte. Ich habe eine Phobie vor Schaufensterpuppen und Statuen, also habe ich meinen Partner um Hilfe gebeten … Und wir haben diese Nebenquest auch noch nachts gespielt!“

Auch spannend: Hogwarts Legacy: Kostenlose Erweiterung bietet völlig neues Spielgefühl – „liebe es total“

Haunted Hogsmeade gilt als besonders beliebt unter den Spielerinnen und Spielern, was es umso frustrierender machte, als sie nur plattformexklusiv zur Verfügung stand. Andere Nutzende schließen sich der Erfahrung des Posts, dessen Titel „Ich wusste nicht, dass Hogwarts Legacy eine Horror-Nebenquest hat und ich bin traumatisiert“ lautet, an. „Das ist die Reaktion der meisten Menschen denke ich… es hat mich zu Tode erschrocken, besonders weil ich mich vor Dingen, die sich bewegen, obwohl sie es nicht sollten, fürchte. Willkommen im Club der Traumatisierten“ heißt es in einem der Kommentare.

Solltet ihr euch der Nebenaktivität noch nicht gewidmet haben oder gerade ohnehin mit dem meistverkauften Spiel des Jahres 2023 beschäftigt, empfehlen wir euch, unbedingt einen Abstecher nach Hogsmeade zu wagen, von dem ihr garantiert nicht enttäuscht werdet, wenn ihr auf Gruselstoff steht. Ansonsten dürfte sich aber ohnehin ein Ausflug zurück an die Zauberschule lohnen, immerhin freut sich Hogwarts Legacy aktuell über ein riesiges Update.

Quellen: Reddit