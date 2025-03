Hogwarts Legacy: Hier würden Spieler gern als nächstes zaubern

Der Name Hogwarts Legacy gibt den Schauplatz des Spiels schon sehr genau vor. Immerhin verbirgt sich hinter der Bezeichnung Hogwarts die mit den Harry Potter-Büchern und -Filmen berühmt gewordene Zauberschule in England.

Nun kennen wir deren Räumlichkeiten nach so vielen dort stattfindenden Geschichten, wie sie auch das neuste Videospiel erzählt, mittlerweile recht gut. Wäre es da nicht eigentlich eine gute Idee, ein nächstes Game mit einem anderen Schauplatz auszustatten? Fans diskutieren genau diese Frage aktuell auf Reddit.

Hogwarts Legacy-Spieler*innen fantasieren über künftige Settings

Wer nicht gerade mehr als knietief in der Welt rund Harry Potter steckt, weiß vermutlich gar nicht, dass es insgesamt acht von J.K. Rowling erdachte und über den Globus verteilte Zauberakademien gibt. Innerhalb der niedergeschriebenen und verfilmten Abenteuer des Jungen der lebte werden neben dessen Ort der Lehre, Hogwarts, nur zwei weitere Schulen erwähnt. Von Durmstrang und Beauxbaton hören wir zum ersten Mal im vierten Teil: Harry Potter und der Feuerkelch. Sie stellen die Rivalen der Hogwarts-Schüler*innen im Trimagischen Turnier dar.

Aber auch in anderen Teilen der Welt wird Magie studiert. Zum Beispiel in Ilvermony, dem nordamerikanischen Standort; Castelobruxo, einer Schule im brasilianischen Regenwald; Koldovstoretz, der russischen Version; Mahoutokoro, der japanische Ableger oder Uagadou, die Heimat angehender Zauberer und Hexen in Afrika. „Sollten sie je ein Harry Potter-Spiel in einer anderen Schule / einem anderen Land machen, wo würdet ihr es euch wünschen?“, fragt Nutzer*in MobileDistrict9784 die Community auf Reddit mit diesen Optionen im Hinterkopf.

Oder doch nur ein Auslandsjahr

Am häufigsten wird in den Kommentaren zu dem Post die Schule Ilvermony genannt. Über die ist neben Durmstrang und Beauxbatons noch am meisten bekannt, auch wenn das Meiste nicht gerade viel ist. Zumindest feststehende Häuser, wie sie das britische Pendant vorlebt, sind auch hier Thema. Die anderen Lokalitäten benennen Fans in der gemeinschaftlichen Diskussion ebenfalls, jeweils mit anderen Interessenspunkten. „Ich hätte gerne Mahoutokoro oder Uagadou, um zu sehen, wie ein Team hinter einem Spiel die Kreativität für einen neuen Ort in der Zaubererwelt beweist“, erklärt beispielsweise P1zzaMonkey.

Allerdings heißt es von einigen Kommentator*innen auch, dass realistisch gesehen Hogwarts als einziger Schauplatz in Frage kommt, da dieses Internat als einziges auf einem vollständig ausgearbeiteten Konzept fußt und damit den nötigen Wiedererkennungswert der Marke mitbringt. Doch auch wenn die Kulisse künftig nicht gewechselt wird, heißt das noch nicht, dass nicht trotzdem andere Umgebungen bereit gestellt werden könnten. „Ich habe eine Wunschliste für das nächste Spiel und die inkludiert, einen Teil des Schuljahres auf einer anderen Schule zu verbringen, um spezielle Zauber zu erlernen“, schreibt ein Fan hierzu.

Die Idee eines Schüleraustausch würde ebenfalls dazu passen. Ob Avalanche Software eine solche Möglichkeit in Betracht zieht, lässt sich nicht sicher sagen. Genauso wie wir noch nicht wissen, was mit den anderen von Fans bereits geäußerten Wünschen in Bezug auf ein Hogwarts Legacy 2 passiert.

Quellen: r/HarryPotterGame