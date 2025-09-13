Hogwarts Legacy: Kostenlose Erweiterung bietet völlig neues Spielgefühl – „liebe es total“

Mit der Veröffentlichung von Hogwarts Legacy machten Avalanche und Warner Bros. den Traum zahlloser Potterheads vor wenigen Jahren wahr und entführten eben jene in ein magisches Abenteuer in Videospielform, das sich sehen lassen konnte. Doch schon seit Längerem lässt tatsächliches frisches Futter eher auf sich warten.

Klar, mal hier ein Update und mal dort einen Gratis-Inhalt abzugreifen, ist ganz nett. Doch auf einen waschechten DLC oder gar eine Fortsetzung des gefeierten Action-Rollenspiels warten wir weiterhin vergebens. Zum Glück gibt es innerhalb der Community zahlreiche kreative Köpfe, die uns mit kostenlosen Erweiterungen in Mod-Form versorgen.

Hogwarts Legacy: Mod bringt frische Möglichkeiten – So habt ihr das Zauberschloss noch nie erkundet

Habt ihr auch als Kind davon geträumt, wie Harry unter dem Tarnumhang durch die Hallen und Geheimgänge der Schule für Hexerei und Zauberei zu streifen? Euch dabei vor der Spürnase des fiesen Filch und seiner felinen Begleiterin Mrs. Norris in Acht zu nehmen? Dieses Gefühl bringt euch nun eine komplett kostenlose Mod für Hogwarts Legacy, die ihr euch bei CurseForge zum Nulltarif schnappen könnt.

Entwickelt von nathdev, streut die Night Curfew-Mod eine kleine Prise mehr Realismus in den ohnehin beliebten Titel, womit die Immersion gleich noch einmal einen Sprung nach oben erfährt. Sie ergänzt Hogwarts um einige Vertrauensschüler*innen, die alles tun, um sicherzustellen, dass sich nachts niemand auf den Gängen des Schlosses aufhält. Gleich 24 neue benutzerdefinierte Amtsinhabende führt die Mod ein. In ihrer Beschreibung heißt es, dass Phineas Black genug von euch hätte und infolgedessen eine Ausgangssperre im ganzen Schloss verhangen habe, während der ihr euch nicht erwischen lassen solltet.

Zwischen Mitternacht bis sechs Uhr morgens gilt eben jene, in der Zeit werdet ihr von den verantwortungsbewussten Mitschüler*innen gejagt, sobald ihr euer Schlafzimmer verlasst. Seid ihr zu unvorsichtig, werdet ihr nicht nur dorthin zurückverbannt, sondern auch mit einer Strafe von saftigen 100 Knuts belegt. Behaltet ihr bei euren nächtlichen Streifzügen allerdings die Minikarte im Auge, könnt ihr den Vertrauensschüler*innen geschickt aus dem Weg gehen. Alternativ hilft euch aber auch der Desillusionierungszauber zur Ablenkung.

Erst in den vergangenen Monaten wurde die Mod aktualisiert, sodass ihr nun gelegentlich auch auf Lehrer*innen treffen könnt. Stealth-Missionen erschwert die Erweiterung natürlich ungemein, aber der Hauch von Realismus und die zusätzliche Spannung dürften die Mühen wert machen. Dies bescheinigen auch die Kommentare auf CurseForge, heißt es hier doch beispielsweise „Ich liebe es total“. Und dank weiterer Gratis-Downloads könnt ihr reihenweise neue Inhalte in Hogwarts Legacy abstauben.

