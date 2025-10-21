Hogwarts Legacy: Kostenlose Erweiterung mit großem Fan-Geheimnis – „werdet ihr nie vergessen“

Eine geheimnisvolle Eule des Zauberers Ominis Gaunt – die euch entlang einer mysteriösen Spur führt, gepflastert mit verloren geglaubten Gegenständen? Wer bei der Aussicht auf ein solches, neues Abenteuer aus der magischen Welt von Hogwarts Legacy mit den Ohren schlackert, sollte sich schleunigst auf der Plattform CurseForge nach The Mystery of the Lost Items von Modder*in Dyserina umschauen.

Denn dort findet ihr diese Erweiterung aus der Fan-Schmiede seit dem 25. September. Und sofern das brillante Hogwarts Legacy ohnehin auf eurer Festplatte schlummert, ihr der neuen Harry Potter-Serie entgegenfiebert und sowieso alles feiert, was auch nur im Vorbeigehen mit Winkelgasse, Zauberministerien & Co. zu tun hat, solltet ihr euch jetzt schleunigst in dieses neue Abenteuer hineinwagen.

Hogwarts Legacy: Neue Fan-Mod mit großem Geheimnis

Auf der Modding-Plattform CurseForge umgeschaut, findet man ziemlich zügig eben auch zu einem Hogwarts Legacy zahlreiche Inhalte aus der Fan-Schmiede, die nochmal ungezählte Spielstunden aus dem packenden Open-World-Action-Rollenspiel herauskitzeln. Eines der aktuellen Beispiele ist ein The Mystery of the Lost Items von Modder*in Dyserina. Wer sich die überschaubaren 18,3 Megabyte auf die Festplatte hievt, darf „ein Geheimnis der Slytherins aufdecken“, von der es in der Mod-Beschreibung heißt: „[…] werdet ihr nie vergessen„. Doch was bedeutet das genau?

Potterheads wissen natürlich: Slytherin ist eines von insgesamt vier legendären Häusern aus dem Harry-Potter-Kosmos – und jener eingangs erwähnte Ominis Gaunt gehört eben diesem an. Genau genommen ist Gaunt sogar ein Nachkomme von Salazar Slytherin persönlich, also dem Gründer jenes Hauses. Aber das ganze Potter-Wissen ist selbstverständlich nicht zwingend erforderlich, um mit The Mystery of The Lost Items eine gute Zeit vor dem Monitor zu verbringen – obwohl es den Spielspaß nochmal steigern dürfte.

Obwohl erst Ende September auf CurseForge eingeschlagen, konnte The Mystery of The Lost Items für Hogwarts Legacy inzwischen doch schon Downloadzahlen im vierstelligen Bereich versammeln. Fast 1.050 Mal wurde diese Erweiterung – zusammengerührt in der Fan-Küche – bisher heruntergeladen (Stand: 20. Oktober). Wer wissen möchte, ob die durchaus ansehnliche Zahl gerechtfertigt ist, sollte sich jetzt schleunigst diese potenzielle Modding-Perle auf den PC zaubern.

