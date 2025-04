Hogwarts Legacy: Kostenloser Download bringt neue Gefahren – “Nehmt euch in Acht”

Wusstet ihr, dass Hogwarts Legacy seit dem Release im Februar 2023 bis heute Spieler*innen weltweit in die große Open World lockt? Natürlich wusstet ihr das. Auch werdet ihr wissen, dass PC-Spieler*innen seit Ende Januar dank Mod-Support regelmäßig neue Inhalte für die magische Spielwelt von Avalanche Software nicht nur spielen, sondern vor allem selber erstellen.

Eine dieser neuen Modifikationen aus der Fan-Schmiede hört auf den Titel The Flooded Laboratory – zu Deutsch also Das geflutete Laboratorium. Das Download-Paket von Modder*in MTL-LD bringt leichtgewichtige 60 Megabyte auf die Waage. Wer also mit Zauberstab im Anschlag zu neuen Abenteuern in Hogwarts Legacy aufbrechen möchte, sollte jetzt die Ohren spitzen.

Hogwarts Legacy: Neue Fan-Mod mit Goblin-Gefahr

Wie auch sonst besorgt ihr euch diesen neuen Inhalt für Hogwarts Legacy auf der Modding-Plattform curseforge. Die Beschreibung zu The Flooded Laboratory gewährt einen Vorgeschmack darauf, was euch konkret erwarten wird: Alles beginnt mit einem leichten Beben an der Küste östlich von Cragcroft. Kenner*innen der offenen Spielwelt wissen natürlich, dass Cragcroft ein weit im Süden gelegenes, ziemlich abgeschiedenes Dorf ist.

Jedenfalls um das mysteriöse Vorkommnis aufzuklären, hat das Zaubereiministerium Vertreter*innen mit der Aufgabe entsandt, „die Lage zu untersuchen“, so die Beschreibung. „Nehmt euch in Acht“, werdet ihr dann gewarnt. Wovor genau? Nun, am fraglichen Ort wurden „unbestätigte Sichtungen von Kobolden […] nach Einbruch der Dunkelheit gemeldet“.

Erfahrene Spieler*innen von Hogwarts Legacy wissen selbstverständlich: Mit Kobolden ist nicht zu scherzen, können sie doch eine ernsthafte Bedrohung darstellen. Hochgeladen wurde dieses Fan-Werk auf curseforge übrigens erstmalig am 19. Februar dieses Jahres, das jüngste Update erfolgte am 31. März. Die aktuelle Version von „The Flooded Laboratory“ ist die 1.0. Doch wie kommt die Fan-Kreation in der Community eigentlich an?

Was denkt die Community zur Fan-Mod?

Die Kommentarspalte auf der Modding-Plattform zeugt davon, dass dieses geflutete Labor für einige Spieler*innen auch aus vielleicht unbeabsichtigten Gründen eine Herausforderung darstellt. „Die Umgebung ist ziemlich komplex, deswegen hatte ich das ungute Gefühl, etwas zu verpassen“, schreibt etwa eine Person, räumt jedoch zugleich ein: „Die Achterbahnfahrt hat Spaß gemacht“. Ein*e weitere*r Spieler*in schreibt: „Vielen Dank für deine super Fünf-Sterne-Flooded Laboratory. Aber ich kann den Dungeon nicht verlassen“.

Sprich: Einige Spieler*innen stellt die Orientierung in der Modifikation vor eine Herausforderung. Aber egal, ob Goblin-Kerker oder andere, magische Mysterien: Kostenloser Download zu Hogwarts Legacy liefert euch “fünf einzigartige Orte“.

Quellen: curseforge / MTL_LD, ImHandyAndyToo, Follow25