Hogwarts Legacy Multiplayer: Gratis-Download erfüllt großen Fan-Wunsch – mit einem Haken

Hogwarts Legacy ist ein ziemlich umfangreiches Singleplayer-Abenteuer und dafür wird es von seinen Fans auch geliebt. Aber manch einer hätte zumindest gerne die Möglichkeit, das riesige Schloss Hogwarts und dessen Umgebung gemeinsam zu erkunden.

Von offizieller Seite aus gibt es dafür keine Unterstützung, aber bekanntlich hält das Spieler*innen nicht davon ab, es trotzdem zu probieren. Dank einer kostenlosen Mod könnt ihr trotz allen Widerständen mit zahlreichen anderen Hexen und Zauberern zusammen die Spielwelt bereisen – allerdings gibt es ein paar Dinge zu beachten.

Hogwarts Legacy: So funktioniert die Multiplayer-Mod

Die Modifikation mit dem passenden Namen HogWarp befindet sich schon seit 2023 für Hogwarts Legacy in Entwicklung, wie wir auch seinerzeit berichteten. In der Zwischenzeit hat sich einiges bei dem Projekt getan, unter anderem steht sie in einer kostenlosen Version zur Verfügung. In der Vergangenheit hatten hingegen nur Patreon-Abonnenten Zugriff, mittlerweile steht der Client gratis zum Download für alle Interessierten über Nexusmods bereit.

Ist alles einmal installiert und eingerichtet, ein praktischer Guide steht euch in Videoform zur Verfügung, könnt ihr anschließend Hogwarts, Hogsmeade und die komplette Umgebung zusammen mit anderen erleben. Dies funktioniert, in dem ihr einem der öffentlichen Server beitretet oder einen eigenen eröffnet. Letzteres ist allerdings erneut nur über eine Patreon-Mitgliedschaft möglich und auf maximal acht Spieler*innen begrenzt.

Apropos Einschränkungen: Längst nicht alles ist im Multiplayer möglich. So könnt ihr zwar die Schule für Hexerei und Zauberei und das Umland bereisen, allerdings die Story nicht gemeinsam erleben. Auch andere Nebenquests sind eher ausgeschlossen. Grundsätzlich werdet ihr zwar daran nicht gehindert, es können jedoch Abstürze und Bugs auftreten.

Was ist noch vom Multiplayer zu erwarten?

Die Entwicklung von HogWarp für Hogwarts Legacy ist übrigens noch nicht abgeschlossen. Das Team, welches zuvor schon Bethesdas Rollenspiel-Meilenstein Skyrim eine Online-Funktion ermöglicht hat, arbeitet weiter an Verbesserungen. Das Ziel ist es, eine grundsolide Basis zu liefern und die Mod früher oder später Open Source für alle bereitzustellen.

Sobald das geschafft ist, sollen andere Entwickler*innen damit die Möglichkeit bekommen, eigene Online-Ideen umzusetzen. Eventuell ist sogar jemand in der Lage dazu, der Story eine Koop-Komponente hinzuzufügen – allerdings ist das laut dem zuständigen Mod-Team ziemlich komplex und somit eher unwahrscheinlich.

Eventuell ergeben sich mit dem kommenden PC-Update für Hogwarts Legacy neue Möglichkeiten. Dann werden nämlich erstmals Mods offiziell unterstützt und ein umfangreiches Creation Kit zur Verfügung gestellt.

