Hogwarts Legacy: Neue Inhalte endlich verfügbar – dank kostenloser Mod

Wie die Buch- und Filmvorlagen, auf denen Hogwarts Legacy basiert, ist auch die offene Welt des Rollenspiels gespickt mit geheimnisvollen Orten und versteckten Plätzen, die es zu entdecken gilt. Doch rund zwei Jahre nach Release scheint es den entdeckungslustigsten Zauberern und Hexen langsam an Ausflugszielen zu mangeln.

Abhilfe schafft der offizielle Mod-Support, den Entwickler Avalanche vor einiger Zeit im populären Potter-Videospiel verbaut hat. Denn dank der kreativen Ergüsse der Hobby-Entwickelnden fliegen frische Inhalte nur so wie auf dem Besenstil ins Spiel.

Hogwarts Legacy: Taucht ein in das Zwiellicht-Labyrinth – dank dieser Mod

Ein grandioses Beispiel stellt der sogenannte Twilight Labyrinth Dungeon dar, den Modder MoxxyHaven über CurseForge zum kostenlosen Download zur Verfügung stellt. Die mächtige Modifikation entführt euch in ein magisches, verlassenes Dorf in der Nähe des berühmt-berüchtigten Hogsmeade. Wer nach ein paar Bechern Butterbier also noch genug Mumm beisammen bekommt, einen Abstecher zu machen, sollte sich den zwielichtigen Irrgarten einmal genauer ansehen.

Dieser ist eigentlich durch einen magischen Schutzzauber vor durchschnittlichen Magiern und Magierinnen gut gewahrt – doch natürlich hält ein solcher euren Zauberkünsten nicht stand und so findet ihr euren Weg ganz allein hinein. Schnell macht ihr es euch zu eurer Aufgabe, das Dorf zu durchforsten und seinem dunklen Geheimnis auf die Schliche zu kommen.

Hinweise darauf geben euch diverse verzauberte Gegenstände, die es einzusammeln gilt und ganz nebenbei heimst ihr auch noch ein paar Galleonen, Sickel und Knut ein, während ihr die Truhen öffnet und Erfahrungspunkte verdient. Die Truhen können auch von einem völlig neuen Charakter geöffnet werden, was ihm von Beginn an etwas mehr Stärke verleihen dürfte.

Weitere coole Mods für Hogwarts Legacy

Den MH Twilight Labyrinth Dungeon könnt ihr euch kostenlos für die PC-Version herunterladen, steht er doch für den aktuellen Patch-Stand des Spiels bereit. Seit Veröffentlichung im Februar wurde die Erweiterung bereits hundertfach heruntergeladen – neben acht weiteren lohnenswerten Mods für Hogwarts Legacy, die wir euch an anderer Stelle vorstellen.

