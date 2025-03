Hogwarts Legacy: Neue Mod stellt die Kämpfe völlig auf den Kopf – „Endlich ein realistisches Hogwarts“

In Hogwarts Legacy wird schnell zum Zauberstab gegriffen, selbst wenn es sich um Unverzeihliche Flüche handelt. Das Kämpfen ist eine der Säulen des Rollenspiels und zum Glück kann auch nichts schiefgehen. Schließlich sind euch freundlich oder zumindest neutral gesinnte Charaktere nicht angreifbar – bis jetzt.

Eine neue Mod sorgt dafür, dass sämtliche NPCs (Nicht-Spieler-Charaktere) darauf reagieren, wenn in ihrer Nähe gekämpft wird. Das führt einerseits zu einem deutlich realistischeren Verhalten, andererseits auch zu mächtig Chaos. Wir verraten euch, was die Mod für Hogwarts Legacy macht und wo ihr sie kostenlos herunterladen könnt.

Hogwarts Legacy: Neue Mod macht die Kämpfe immersiver

Wie bei jedem aktuellen Mod-Thema rund um Hogwarts Legacy gilt, dass die Anpassung leider nur für Spieler*innen am PC gibt. Hier existiert seit Anfang 2025 endlich eine native Unterstützung für Modifikationen, während die Konsolenversionen weiterhin ohne auskommen müssen.

Im vorliegenden Falle geht es um die Mod „Immersive NPC Combat“ von siraquilon, die sich ganz des Titels gerecht vor allem einem bestimmten Thema verschreibt. Denn nach der Installation der Mod habt ihr die Möglichkeit, sämtliche Charaktere innerhalb der Spielwelt anzugreifen und diese wehren sich sogar. Sterben können sie allerdings nicht, stattdessen knien sie am Ende nur auf dem Boden, um kurze Zeit später wieder aufzustehen. Das Verhalten kennt ihr eventuell aus der The Elder Scrolls-Reihe.

Die Mod hat jedoch noch ein weiteres, durchaus sehr nützliches Feature an Bord. Durch die hinzugefügte Verhaltensroutine helfen euch die NPCs jetzt in den Kämpfen, sofern sie in deren Nähe stattfinden. Statt also nur wie bisher tatenlos zuzuschauen, greifen sie selbst zum Zauberstab. Eine sinnvolle Ergänzung, finden nicht wenige User*innen auf Reddit.

Viel Lob für das neue Chaos

Dort erhält die Mod, die siraquilon selbst in einem Beitrag vorstellt, überwiegend Lob und Zuspruch. Immerhin war es bislang sehr wohl etwas merkwürdig, dass selbst erwachsene Zauberer oder Hexen nur zugeschaut haben, wenn ein Teenager sich mit Bösewichten direkt vor ihrer Nase anlegt.

Doch nicht nur wegen dieser nachvollziehbaren Ergänzung wird die Mod gefeiert. Stattdessen lobt man ebenso die Szene, die den Beitrag einleitet: wer in der Großen Halle von Hogwarts zaubert, muss nun mit unzähligen Gegenangriffen rechnen – pures Chaos ist vorprogrammiert. Will ja niemand beim Frühstück so unangenehm gestört werden.

Im Video auf Reddit seht ihr die Mod im Einsatz – und ja, das ist sehr viel Chaos:

Der oder die Reddit-Nutzer*in „FastenedCarrot“ fasst es dementsprechend kurz und knapp zusammen: „Endlich ein realistisches Hogwarts“. Ein weiterer User schreibt „MAN, WIE COOL IST DAS?! Ich brauche diese Mod haha“. Falls ihr ähnlich denkt, könnt ihr euch die Mod ab sofort in der PC-Version von Hogwarts Legacy kostenlos herunterladen. Ihr müsst dafür nur den mittlerweile hinzugefügten Mod-Manager aufrufen und nach „Immersive NPC Combat“ suchen.

Das ist übrigens längst noch nicht alles: Die Welt des Action-Rollenspiels bietet noch mehr Gelegenheiten, sich auszutoben. Ein paar der spannendsten Mods für Hogwarts Legacy stellen wir euch in einem separaten Artikel vor.

Quelle: Reddit / @siraquilon, @FastenedCarrot, @BrunoNFL