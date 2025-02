Hogwarts Legacy: Neue Mod verändert eine Sache entscheidend – kostenlosen Download nicht verpassen

Eigentlich ist Hogwarts Legacy schon zwei Jahre alt. Und auch uneigentlich. Doch seitdem die offizielle Mod-Unterstützung nachgerückt ist, wird die Open World aus der Community heraus mit neuen Inhalten versorgt – zumindest auf dem Heimcomputer. Aktuelles Beispiel: Eine neue Modifikation, dank der eure tierischen Mitstreiter*innen bedeutend nützlicher werden.

Denn während die flauschigen Viecher im ursprünglichen Hogwarts Legacy zwar ganz nett waren, aber keinen wirklichen Nutzen hatten, hebt Dekita Battle Pets eure Beziehung zu den animalischen Companions jetzt aufs nächste Level.

Mit der Macht magischer Tierwesens in Hogwarts Legacy loslegen

Abseits entspannter Spaziergänge könnt ihr die Vierbeiner jetzt nämlich auch mit in den Kampf nehmen. Das soll nicht nur mit gewöhnlichen Muggel-Tieren klappen – wie Katzen, Schafen oder Hühnern –, sondern auch mit magisch angehauchten Tierwesen. Mehr noch: Laut Beschreibung könnt ihr eure Tierchen auch in Leveln aufsteigen lassen. Entscheidet ihr euch also für den Download dieser Mod, seid ihr im Kampf künftig nicht ausschließlich auf das eigene Können angewiesen.

Nein, mit Dekita Battle Pets werden eure Fellnasen vielleicht nicht komplett zu reißenden Bestien – aber doch zu hoffentlich wertvollen Assistent*innen, die Angriffe ausführen oder euch heilen. Anders gesagt: Wenn ihr eure Sache gut anstellt, dürften eure Tiere nach und nach immer stärker werden – dadurch für euch allmählich stets wertvoller (auch abseits vom Knuddelfaktor).

Wer jetzt freudig in die Hände klatscht, zum kostenlosen Download auf CurseForge weiterklickt, sollte eine Sache beachten: Bisher wurden „Nicht alle Fähigkeiten der Haustiere vollständig getestet und ausbalanciert“, wie in der Beschreibung hervorgehoben wird. Darüber hinaus ist die Mod noch ein wenig unausgegoren. Beispielsweise bekommen eure tierischen Gefechtshelfer*innen keine eigenen Kampfanimationen spendiert – zumindest noch nicht. Und solltet ihr Hogwarts Legacy auf der Konsole spielen, habt ihr von solchen Mod-Kreationen bisher sowieso nichts.

Bis dato hat Developer Avalanche die Unterstützung ausschließlich für den PC ermöglicht. Aber was noch nicht ist, kann ja noch werden, oder? Denn auch Konsolen-Spieler*innen wollen bestimmt aus ihren Phantastischen Tierwesen sowas wie bessere Pokémons machen. Apropos Modding-Power: Eine andere, brandneue Mod für Hogwarts Legacy verändert fast alles.

Quelle: CurseForge / DekitaRPG