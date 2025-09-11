Hogwarts Legacy: Neuer Hinweis zu zweitem Teil aufgetaucht – „Bitte nicht“

Spieler*innen haben Hogwarts Legacy mitnichten bereits ad acta gelegt. Von ihnen sind immer noch einige in der virtuellen Repräsentation des Zauberschlosses unterwegs, verlängern ihren Spielspaß beispielsweise mit Mods oder sind erst mit der Nintendo Switch 2-Version eingestiegen, haben deshalb noch Passagen vor sich.

Trotzdem ist natürlich bereits längst die Frage aufgekommen, wie es um einen Nachfolgetitel bestellt ist. Offizielle Ankündigungen sind hierzu noch rar, was nicht verwunderlich ist, denn Teil 2 wird sich zurzeit erst in einer frühen Phase der Entwicklung befinden. Doch mit besonders geschärftem Blick, wie ihn die Community an den Tag legt, finden sich zumindest grobe Hinweise darauf, wie dieser aussehen könnte. Der neueste Fund könnte allerdings nicht gerade als frohe Botschaft interpretiert werden, je nach Perspektive.

Hogwarts Legacy 2 basiert laut Jobangebot auf Unreal Engine 5

Was wissen wir bereits über Hogwarts Legacy 2? Die Antwort lautet: nicht besonders viel. Vor einer ganzen Weile herrschte Unsicherheit darüber, ob es sich dabei nicht vielleicht um ein Live-Service-Game mit Multiplayer-Fokus handeln könnte, was allerdings durch den Abschied von Warner Bros. Chef David Haddad und die Worte des Branchen-Insiders Jason Schreier eher in die Kategorie unwahrscheinlich gerückt ist, später jedoch von verdächtigen Stellenanzeigen wieder beflügelt wurde.

Eine Stellenanzeige ist es diesmal auch wieder, die potenziell Aufschluss über das nächste Harry Potter-Spiel gibt. Auf Reddit findet sich diese präsentiert in einem Post mit der Überschrift: „Hogwarts Legacy wird Unreal Engine 5 für sein Sequel nutzen„. Zwei Screenshots zeigen besagtes Gesuch von Warner Bros. beziehungsweise Avalanche Software für einen Junior Level Designer, bei dem der Anspruch „Bewiesene Erfahrung mit Unreal Engine 5“ Erwähnung findet.

Lesetipp: Kostenlose Hogwarts Legacy-Erweiterung bietet völlig neues Spielgefühl

Bedeutet Unreal Engine 5 Ärger?

Wie auch in den Kommentaren herausgestellt wird, ist das erstmal keine besonders verwunderliche Information, immerhin entstand der erste Teil mit dem Vorgänger des Programms, Unreal Engine 4. Allerdings schwingt mit der fünften Iteration ein Beigeschmack mit, wenn diese im Internet besprochen wird. UE5 hat sich nämlich aufgrund von vermehrten Performance-Problemen in Teilen einen schlechten Ruf eingefangen. Der bewegt in dem besprochenen Reddit-Thread einige Nutzer*innen zu Ausrücken des Unmuts, die beispielsweise „Bitte nicht“ lauten.

Doch auch Befürworter der Wahl finden sich in der Kommentarspalte, verteidigen die Software unter anderem mit den Worten „UE5 ist in Ordnung, es sind die Entwickler*innen, die nicht korrekt dafür optimieren.“ Ähnliche Gedanken hegt auch der Poster oder die Posterin des Beitrags, hofft darauf, dass sich das Team von Avalanche Zeit nimmt, damit Hogwarts Legacy 2 nicht „halb fertig wie die meisten Triple-A-Games mit UE5 heutzutage“ erscheint.

Also dürfte es sich hoffentlich auszahlen, beim Warten auf den Release viel Geduld mitzubringen. Bis dahin könnt ihr euch im Prinzip noch ewig mit den vielen Mods für Hogwarts Legacy beschäftigen, von denen erst kürzlich eine besonders spannende Erweiterung veröffentlicht wurde.

Quellen: Reddit r/HarryPotterGame