Hogwarts Legacy: Neues kostenloses Update ist da – jetzt direkt herunterladen

Gerade erst ist Hogwarts Legacy für die Nintendo Switch 2 veröffentlicht worden, da gibt es auch am PC wieder einmal Nachschub – in Form eines kostenlosen Updates. Doch bevor ihr die Zauberstände freudig in die Höhe streckt: Große inhaltliche Neuerungen sind nicht an Bord.

Obwohl es das erste Update seit einigen Wochen ist, hält sich der Umfang deutlich in Grenzen. Im Grunde bekommt lediglich das Creation Kit, welches zum Erstellen von Mods benötigt wird, ein paar Verbesserungen unter der Haube spendiert. Die könnten aber auch den Spieler*innen zugutekommen, die keine Modifikationen programmieren.

Wer einen Blick auf die Patch Notes von Hogwarts Legacy für den Juni wirft, der stellt schnell fest: Am eigentlichen Spiel ändert sich nichts. Offenbar ist das Team von Avalanche Software zufrieden mit dem aktuellen Zustand, kümmert sich aber noch weiterhin um kleinere Baustellen.

So heißt es: „Dieser Patch enthält Aktualisierungen, die zur Unterstützung des neuesten Creator Kit Builds erforderlich sind“, sprich, wer Mods erstellt, kommt um das Update nicht drumherum. Die erwähnten Verbesserungen können sich aber sehen lassen. Unter anderem ist es nun möglich, den Loot in Kisten manuell anzupassen oder Minispiele basierend auf Zaubern einzufügen. Das dürfte der einen oder anderen Mod noch etwas mehr Freiraum bei der Umsetzung von kreativen Ideen gewähren.

Lesetipp: Acht gute Mods für Hogwarts Legacy stellen wir hier vor

Abseits von den Verbesserungen beim Creation Kit gibt es auch noch eine Änderung für das Hauptspiel von Hogwarts Legacy selbst. „Die Standardanzeigeoptionen wurden geändert, um zu verhindern, dass die Einstellungen für niedrige Latenzzeiten auf ältere, nicht unterstützte Karten angewendet werden“, schreibt das Team in den übersichtlichen Patch Notes.

Zauberei-Fortsetzung in Arbeit

Das Update steht ab sofort kostenlos zum Download via PC bereit. Wer angesichts des überschaubaren Umfangs enttäuscht ist, sollte sich an den Anblick gewöhnen. Vermutlich ist das Thema Hogwarts Legacy für Avalance Software weitgehend abgehakt – aus einem guten Grund, wie wir wissen.

Längst wird im US-amerikanischen Studio an einer Fortsetzung geschraubt, die bislang nur noch nicht offiziell enthüllt wurde. Allerdings hat Publisher Warner Bros. Games in der Vergangenheit schon das eine oder andere Detail angedeutet. Und zuletzt ist durchgedrungen, dass Hogwarts Legacy 2 möglicherweise in einem Punkt entscheidend anders werden könnte.

Quelle: WB Games