Hogwarts Legacy: Neues Update überraschend veröffentlicht – bringt spannende Neuerung

Erst im Januar begeisterte Hogwarts Legacy mit einem neuen großen Update, nun legt Avalanche Software noch einmal nach. Am 27. Februar erschien ein weiterer Patch, der zwischen üblichen Fehlerbehebungen auch eine spannende Neuerung umfasst.

Auf den Konsolen schaut ihr allerdings in die Röhre, denn das Update ist vorerst nur auf dem PC verfügbar. Das ergibt durchaus Sinn, beschäftigt sich die Aktualisierung in erster Linie mit ein paar Problemen, die aufgrund des Mod-Features für Hogwarts Legacy entstanden sind. Jenes gibt es bekanntlich erst einmal nur für Spieler*innen am Rechner, die sich jetzt noch über eine grafische Neuerung freuen dürfen.

Wie aus den Patchnotes bei Steam hervorgeht, behebt das Update für Hogwarts Legacy zahlreiche kleinere Fehler, die im Zusammenhang mit der Mod-Funktion stehen. Vor allem bei der Benutzeroberfläche konnte Avalanche Software offenbar einige Bugs aus der Welt schaffen, wodurch die Benutzung etwas einfacher von der Hand gehen soll.

Auch beim Gameplay sagte das Team noch ein paar Fehlern erfolgreich den Kampf an, unter anderem ist nun das Achievement „Third Time’s a Charm“ freischaltbar. Dafür müsst ihr einen Ausrüstungsgegenstand dreimal verbessern. Bei manchen Spieler*innen schaltete sich der Erfolg allerdings in der Vergangenheit nicht frei, wodurch sie nicht alle Achievements aufdecken konnten.

Lesetipp: Warum sich 2025 ein Neuanfang in Hogwarts Legacy lohnt

Die größte Neuerung im Update ergibt sich allerdings auf der technischen Seite und wird in den offiziellen Patchnotes nicht einmal direkt erwähnt. Aber wie overclock3d berichtet, unterstützt Hogwarts Legacy nun Intel XeSS 2 beziehungsweise die Frame Generation-Technologie der Alchemist- und Battlemage-Grafikkarten. Dadurch ist es euch nun möglich, deutlich mehr Bilder pro Sekunde (FPS) zu erzielen.

Wie geht es mit dem RPG weiter?

Für Hogwarts Legacy ist es mit Sicherheit nicht das letzte Update, das dürfte so gut wie sicher sein. Gerüchten zufolge soll das Team schon seit längerer Zeit an einem Director’s Cut arbeiten, der in Zusammenarbeit mit dem Batman-Studio Rocksteady entsteht. Bestätigt ist das bislang allerdings von offizieller Seite nicht.

Darüber hinaus wird an einer Fortsetzung gearbeitet: Hogwarts Legacy 2 ist von der Chefetage bereits bestätigt, wenn auch noch nicht enthüllt. Der Nachfolger soll zudem eine Verbindung zur geplanten Harry Potter-Serie beinhalten.

Quelle: Steam, overclock3d