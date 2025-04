Hogwarts Legacy: Nintendo Switch 2-Version soll Grafikfrust beenden – aber eine Frage bleibt

Die Nintendo Switch 2 soll deutlich mehr auf dem Kasten haben, als ihr Vorreiter, wie aus dem kürzlich abgehaltenen Showcase zu der bevorstehenden Konsole bekannt ist. Heißt, endlich verfügt ein Nintendo-Gerät über genug Power, um anspruchsvollere Titel wie auch Hogwarts Legacy vernünftig zu stemmen.

Das zauberhafte Rollenspiel ist nämlich bereits für die erste Switch erschienen, wird dort allerdings von langen Ladezeiten und unansehnlicher Grafik geplagt. In der frisch angekündigten Neuauflage soll davon nicht mehr zu spüren sein. Aber was soll das grafische Update Spieler*innen eigentlich kosten?

Hogwarts Legacy entfaltet auf dieser Plattform ihr volles Potenzial

Krustige 3D-Modelle in einer geringen Auflösung, eine auffällig schlechte Bildwiederholrate und bei jedem Ortswechsel ein für mehr als zehn Sekunden unterbrochener Spielfluss – all das sticht an der Version von Hogwarts Legacy für die Nintendo Switch unangenehm hervor, wenn man weiß, auf welche Performance sich beispielsweise PS5-Spieler*innen verlassen dürfen. Zwar ist das Spiel für Nintendo-Verfechter*innen mit 59,99 Euro etwas günstiger als für Sony-Anhänger*innen, mit einem vernünftigen PC lassen sich für den gleichen Preis jedoch deutlich bessere Ergebnisse erzielen.

Hier der Trailer von Hogwarts Legacy in seiner neuen Form:

Wer bisher von den Hardware-Einschränkungen auf der Switch abgeschreckt war, und darum umso mehr Lust auf ein Upgrade hin zur nächsten Generation bekommen hat, der oder die kann Hogwarts Legacy nach dieser Aufwertung endlich in verbesserter Qualität erleben. Neben der angepassten Grafik, welche durch eine stärkere GPU-Leistung der Switch 2 sowie deren 7,9 Zoll großes Display in Full HD ermöglicht wird, bringt die Neuauflage außerdem eine nahtlos erkundbare Welt frei von Ladebildschirmen mit sich. Und dank der Unterstützung der Maus-Funktion der Joy-Cons eröffnet sich eine zusätzliche Art der Steuerung.

Und wie viel soll das kosten?

Jetzt fragt sich nur, was Spieler*innen für Optionen haben, ihre Switch-Ausführung von Hogwarts Legacy zu einer Enhanced Version umzuwandeln und ob das überhaupt möglich ist. Viele Fans sind daher aktuell besorgt, ob sie erneut, und diesmal vermutlich für mehr als 60 Euro, zur Kassen gebeten werden. Ihre zuvor erworbene Software funktioniert zwar dank Abwärtskompatibilität auf der neuen Konsole, läuft dort aber mindestens genauso dürftig, wie sie es bisher gewohnt sind.

Hier besprechen Fans ihr Unbehagen auf Reddit:

Denkbar ist es, dass zum Release am Tag des Konsolen-Launchs ein Upgrade zur Verfügung gestellt wird, welches den Wechsel für vorige Käufer*innen vergünstigt anbietet. So handhabt es Nintendo beispielsweise mit der Aufpolierung von Mario Party Jamboree, das für 30 Euro aufgewertet werden kann. Warner Bros. Games hat allerdings noch kein offizielles Statement zur Bepreisung abgegeben. Ganz zum Frust der Fans, die sich gleichzeitig über ein wohl eingestampftes Hogwarts Legacy-DLC ärgern.

