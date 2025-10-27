Nintendo Switch: Nur 11,99 Euro – Meistverkauftes Spiel aus 2023 bekommt ihr jetzt zum Tiefpreis

Harry Potter-Fans dürfen sich aktuell auf ein reichhaltiges Buffet freuen: Neben Neuauflagen des Hörspiels und der Filme im Serien-Format, lädt auch das Videospiel Hogwarts Legacy in die titelgebende Zauberschule ein.

Erschienen ist das natürlich schon 2023, aber wer damals noch nicht zugegriffen hat, bekam seitdem immer wieder günstige Gelegenheiten, dem Brief der Eule doch noch zu folgen und das Gleis 9 ¾ aufzusuchen. Jetzt auf der Nintendo Switch nochmal mit einem Angebot, das sich kaum schlagen lässt.

Hogwarts Legacy: Nintendo Switch-Version zum absoluten Spottpreis

Der Titel hat die Überraschung natürlich schon vorweggenommen, aber um es noch einmal zu verdeutlichen: Hogwarts Legacy schnappt ihr euch auf der Nintendo Switch gerade zum lächerlichen Preis von 11,99 Euro und spart damit saftige 80 Prozent im Vergleich zu den sonst veranschlagten 59,99 Euro. Das Angebot im eShop gilt allerdings lediglich bis zum 2. November, ihr habt also nur rund anderthalb Wochen Zeit, zuzuschlagen.

Auch wichtig zu wissen: Es handelt sich um die reguläre Switch-Version von Hogwarts Legacy, die mit ihren Ladezeiten zwischen Gebieten statt einer offenen Welt bekanntlich nicht die beste Erfahrung darstellt. Doch wenn ihr eine Nintendo Switch 2 besitzt, könnt ihr nach dem Kauf für zehn Euro einfach das Upgrade erstehen und habt dann die bessere Variante für insgesamt nur 21,99 Euro erworben.

Lesetipp: Unser Test von Hogwarts Legacy auf der Switch 2

Zum Vergleich: Die Nintendo Switch 2-Edition von Hogwarts Legacy ist derzeit ebenfalls reduziert, kostet aber 41,99 Euro. Der Weg über die normale Version samt Upgrade spart euch also 20 Euro, ist eindeutig die clevere Lösung. Zum Inhalt des Spiels gibt es an dieser Stelle eigentlich nicht mehr viele Worte zu verlieren.

Die bislang mit Abstand erfolgreichste Videospieladaption der Wizarding World spielt lange vor den Ereignissen in Harry Potter, schickt euch aber natürlich trotzdem nach Hogwarts und lässt euch dort einer Verschwörung auf die Spuren kommen, während ihr eurem magischen Alltag nachgeht. Welche Qualitäten der Titel zu bieten hat, lest ihr am besten nochmal in unserem ursprünglichen Test zu Hogwarts Legacy nach.

Quelle: Nintendo eShop