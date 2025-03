Hogwarts Legacy: Open World-Blockbuster überrascht jetzt mit Fan-Aktion

Auf Valves Vertriebsplattform Steam wird gerade der Butterbeer Season Sale gefeiert. Wer nicht knietief im Potter-Kosmos drinsteckt: Das im Deutschen passenderweise Butterbier genannte Getränk hat geringen Alkoholgehalt, karamelligen Geschmack – und „wurde in Harry Potter und der Gefangene von Askaban erstmals eingeführt“, heißt es in der Beschreibung zur Aktion. Dank der bekommt ihr jetzt auch ein Hogwarts Legacy stark vergünstigt.

Um das Getränk zu ehren, ruft Warner Bros. nämlich jährlich die „Butterbeer Season“ aus. Bestandteil davon ist unter anderem eine Rabattaktion auf Steam, dank der ihr euch den Open World-Brecher Hogwarts Legacy rabattiert in den Warenkorb schiebt. Zudem werden solche Titel wie Quidditch Champions oder die LEGO Harry Potter-Spiele jetzt im Kaufpreis herabgedrückt.

Hogwarts Legacy & Co. stark vergünstigt auf Steam

Kronjuwel dieser Harry Potter-Sonderangebote, die übrigens am 2. April enden, ist Hogwarts Legacy, das auch in unserem zeitgenössischen Test dank atmosphärischer Dichte und Detailverliebtheit als „richtig gutes Zauberer-Abenteuer“ überzeugen konnte. Ebenfalls heutzutage kann sich das Fantasy-Spiel mit insgesamt „sehr positiven“ Rezensionen auf Steam brüsten. Aber beachtet: Hogwarts Legacy wird euch auf Steam in unterschiedlichen Ausführungen angeboten – alle mit (fast) denselben Rabatten.

Das dazugehörige Instagram-Posting von Warner Bros. Games:

Display content from Instagram An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Das reguläre Hauptspiel winkt mit einem 75-prozentigen Preisnachlass. Ihr legt für das Einzelspieler*innen-Abenteuer Hogwarts Legacy also nur 15 anstatt der üblicherweise anfallenden 60 Euro auf die virtuelle Ladentheke. Wer ebenso 75 Prozent gegenüber dem regulären Kaufpreis einsparen, aber sozusagen direkt mit dem Rundum-sorglos-Paket loslegen möchte, kann für nicht ganz 18 Euro zur Deluxe Edition von Hogwarts Legacy greifen.

Zum Vergleich: Üblicherweise ist diese mit einem 70 Euro-Preisschild behangen. Für eure finanzielle Zuwendung an Developer Avalanche Software und Publisher Warner Bros. Games, bekommt ihr – neben dem Hauptspiel – den DLC „Dark Arts Pack“. Diese Erweiterung könnt ihr euch wahlweise auch separat anschaffen, spart dabei wieder. Schlanke 5 Euro sind’s aktuell beim „Dark Arts Pack“, nicht der normale Kaufpreis von knapp 20 Euro.

Lesetipp: Neue Gerüchte zu Hogwarts Legacy sorgen für Entsetzen bei Fans

Wie vorerwähnt, sind die Spendierhosen beim Butterbeer Season Sale mit noch mehr Angeboten vollgestopft. Denn ein Hogwarts Legacy in der Deluxe Edition bekommt ihr im sogenannten „Ultimate Wizarding Bundle“ auch zusammen mit der arcadigen Flugsimulation Harry Potter: Quidditch Champions. Hier dürft ihr etwas weniger als 28 Euro löhnen, den gewöhnlichen Kaufpreis von nahezu 100 Euro hinter euch lassen.

Bedenkt aber: Während Quidditch Champions auf Steam unterm Strich mit „größtenteils positiven“ Bewertungen für sich wirbt, schmeckte der Besenstil-Fußball unserer Testerin wie „eine Tüte Chips, in der noch viel Luft drin ist“ – holte diesen Titel der Unbroken Studios daher auf den Boden einer 6.0-er-Wertung zurück.

Viele bunte Klemmbausteine mit Lego-Spielen

Wie eingangs erwähnt, wurden auch die Klemmbaustein-Potters auf Steam im Preis gedrückt. Bei der Lego Harry Potter Collection sind’s 16 Euro (zuvor: 40 Euro), bei Lego Harry Potter: Years 1-4 4 Euro (davor: 20 Euro), ebenso 4 Euro (statt 20) bei Lego Harry Potter Years 5 – 7. Die Koop-Abenteuer mit den Bauklötzchen sind nutzer*innenseitig allesamt „sehr positiv“ auf Steam bewertet.

Auch in unserem damaligen Test zur Remaster-Version des Klötzchen-Potters konnte der „halboffene Abenteuerspielplatz“ trotz einiger Kritik „Fans der Lego-Spiele nicht enttäuschen“. Ganz und gar nicht enttäuschendes gibt’s nebenbei bemerkt gerade zur neuen Harry Potter-Serie zu berichten.

Quellen: Steam / Warner Bros. Games, Instagram / wbgames