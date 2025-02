Hogwarts Legacy: Heute ergreift ihr die allerletzte Chance – zauberhafte Open-World im Angebot

Ursprünglich wurde diese Meldung am 4.02.2025 veröffentlicht. Die Angebote auf Steam und für Xbox sind mittlerweile abgelaufen. Das Angebot für PlayStation endet am 13.02.: Wenn exotisch klingende Wörter wie „Expelliarmus“, „Legilimens“ oder „Pestis Incendium“ magisch in euren Ohren nachhallen, dann seid ihr bestimmt Potterhead durch und durch – und habt Hogwarts Legacy längst komplett durchgezaubert. Die Muggel unter uns lockt jetzt eine Rabattaktion, stark vergünstigt den Zauberstab durch das Fantasy-Spiel zu wedeln. Dabei ist es wumpe, ob ihr PC-Spieler*in oder doch Konsolero seid.

Denn im Zuge des Hogwarts Anniversary Sales werden euch Games aus dem Harry Potter-Kosmos stark rabattiert zusagen hinterhergeworfen. Die geneigten Zauber-Lehrlinge lockt die Klemmbaustein-mäßige Harry Potter Collection, das bei der Kritik nicht gerade mit Jubelschreien aufgenommene Harry Potter: Quidditch Champions – und natürlich die Blockbuster-Open-World von Hogwarts Legacy von Avalanche Software.

Hogwarts Legacy: Stark vergünstigt für PC, PlayStation und Xbox

Ganz ehrlich: Worin man Geld und Lebenszeit versenken möchte, will auch beim schönsten Hobby der Welt wohlüberlegt sein. Bestes Beispiel ist ein Quidditch Champions, dass sich trotz Lizenz-Power und Besenstilsport in unserem Test anfühlte wie „eine Tüte Chips, in der noch viel Luft drin ist“. Ganz im Gegensatz zum anderen mystischem und magischem Potter-Spiel namens Hogwarts Legacy, dass in unserer ausführlichen Review dank Atmosphäre und Detailverliebtheit überzeugen konnte.

Daher könnte ein Hogwarts Legacy auch dann lohnen, wenn euch das Harry-Potter-Universum ansonsten nicht sonderlich abholt. Wer den Schritt in die Zauberschule wagen möchte: Noch bis zum 10. Februar greift ihr ein Hogwarts Legacy mit einem amtlichen, 70-prozentigen Rabatt auf Steam ab. Für PC-Spieler*innen bedeutet das eine geldwerte Ersparnis von über 40 Euro. Denn die reguläre Version von Hogwarts Legacy ist auf Valves Vertriebsplattform bis zum Ende der Aktion mit schlanken 18 Euro bepreist.

Lesetipp: Als Assassin’s Creed in Hogwarts Legacy: Dieser Download ist mächtig magisch – und kostenlos

Und wer’s ernster als ernst mit einer Hogwarts-Einschreibung meint, besorgt sich für 21 Euro die Digital Deluxe Edition – und darf sich über zusätzliche kosmetische Inhalte wie eine „Feldmütze der dunklen Künste“ oder den Fotomodus freuen. Übrigens: Auch potenzielle Potterheads mit PlayStation- oder Xbox-Controller in den Krallen, dürfen dieser Tage den Preisvorteil der Aktion nutzen.

Aber aufgepasst: Die Vergünstigung für Microsofts aktuelle Konsolengeneration ist anscheinend zum Zeitpunkt dieser Meldung nur noch für zwei Tage gültig.

Bei Konkurrent Sony gilt dagegen die Aktion für die Standard-Edition des Spiels wohl sogar bis zum 13.02. dieses Jahres. Apropos: Solltet ihr euch zum Kauf von Hogwarts Legacy durchgerungen haben, legen wir euch direkt diese acht Mods ans Herz.

