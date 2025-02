Hogwarts Legacy: Für Potter-Fans beginnt das Wochenende mit einem Paukenschlag

Eine schlechte Meldung vorab: Die ordentlichen Rabatte anlässlich des Hogwarts Anniversary Sales sind mittlerweile abgelaufen. Die gute Nachricht: Im Epic Games Store bekommt ihr aktuell ebenso stark vergünstigt das Open-World-Spiel Hogwarts Legacy von Avalanche Software hinterhergeworfen.

Das Angebot gilt noch bis einschließlich zum 24.02., also bis zum Montag nächster Woche. Am selben Tag wird das Angebot um 17 Uhr deutscher Zeit wohl wieder heruntergenommen. Danach bezahlt ihr anstatt des aktuellen Angebotspreises von nicht ganz 18 Euro wieder 60 Euro. Sprich: Momentan spart ihr satte 70 Prozent ein. Doch damit an Potter-Spielen nicht genug …

Hogwarts Legacy und Harry Potter: Quidditch Champions stark vergünstigt im Epic Games Store

Hinweis vorab: Der Rabatt im Epic Games Store gilt nicht nur für das Basisspiel Hogwars Legacy. Wer es ernst meint mit der Zauber*innenwelt, kann sich wahlweise direkt die Digitale Deluxe Edition anschaffen – und bezahlt nur unwesentlich mehr. 21 Euro sind es, die Epic im Rahmen der Verkaufsaktion von euch einkassieren möchte. Damit spart ihr wieder 70 Prozent gegenüber dem sonst üblichen Preisschild von 70 Euro.

Neben dem Basisspiel, wartet die Digitale Deluxe Edition mit vier Dreingaben auf: einem extra Reittier, einer speziellen Kampfarena, einem kosmetischen Set und einer Feldmütze. Kampfarena, kosmetisches Set und Feldmütze sind allesamt Bestandteil von „Paket der Dunklen Künste“. Wenn ihr im entsprechenden Eintrag bei Hogwarts Legacy im Epic Games Store auf „Add-ons“ klickt, könnt ihr dieses Paket auch separat aufrufen – und kaufen. Kostenpunkt: 6 Euro. Zum Vergleich: Für gewöhnlich müsst ihr für das Paket 20 Euro blechen.

Auch magisch: Was wir bisher über Start, Cast und Handlung der Harry Potter-Serie wissen

Ihr spart beim „Paket der Dunklen Künste“ also wieder 70 Prozent. Solltet ihr euch zu den absoluten Potterheads zählen, dessen ungeachtet kein Hogwarts Legacy in eurer Gaming-Bibliothek parken? Und wenn ihr schon immer mal den Besenstil bei einer Runde Quidditch besteigen wolltet? Dann schaut mal beim Ultimate Wizarding Bundle vorbei. Das Paket bündelt nämlich den Open-World-Blockbuster Hogwarts Legacy mit dem Sportspiel Harry Potter: Quidditch Champions von Unbroken Studios. Für 30 Euro bekommt ihr hier die volle Ladung Potter geliefert.

Wie gut sind Hogwarts Legacy und Quidditch Champions wirklich?

Aber Vorsicht: Während Hogwarts Legacy in unserem damaligen Test dank Atmosphäre und Detailverliebtheit als „richtig gutes Zauberer-Abenteuer“ überzeugen konnte, schmeckte Quidditch Champions für unsere Testerin eher „wie eine Tüte Chips, in der noch viel Luft drin ist“. Solltet ihr euch an der gehobenen Mittelmäßigkeit von Quidditch Champions nicht reiben, könnt ihr mit dem Ballsport aus der Zauber*innenwelt auch separat loslegen. Das Basisspiel wurde mit einem Rabattpreis von 12 Euro behangen, die Champions Deluxe Edition schlägt mit 16 Euro zu Buche. Auch hier gilt der Rabatt wieder bis zum 24.02. um 17 Uhr.

Quelle: Epic Games Store