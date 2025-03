Hogwarts Legacy: Keine neuen Inhalte mehr – Warner Bros. setzt Schlussstrich

Eigentlich hätte Hogwarts Legacy noch 2025 neue Inhalte bekommen sollen, doch daraus wird nun doch nichts. Entgegen zahlreichen Gerüchten hat Publisher Warner Bros. Games offenbar die Entwicklung einer großen Erweiterung für das Action-Rollenspiel eingestellt.

Erstmals im vergangenen Jahr tauchten Spekulationen auf, dass Avalanche Software und Rocksteady an einem DLC sowie an einer Definitive Edition von Hogwarts Legacy arbeiten sollen. Bestätigt wurde dies seitens der beteiligten Studios bislang nicht und jetzt wird daraus wohl auch nichts mehr, wie ein bekannter Insider berichtet.

Hogwarts Legacy: Kein DLC, aber der Grund überrascht

Es war einst Jason Schreier, der die Gerüchte rund um einen möglichen DLC für Hogwarts Legacy in Gang setzte. Jetzt beendet sie der Bloomberg-Journalist in einem neuen Beitrag. Seinen Informationen nach hat Warner Bros. die Erweiterung im Zuge der vor kurzem gestarteten Umstrukturierung eingestampft.

Laut dem Projekt nahe stehenden Personen soll die Geschäftsführung Zweifel gehabt haben, ob die geplanten Inhalte den „in Betracht gezogenen Preis rechtfertigen“ würden. Daraufhin wurde die Reißleine gezogen und sowohl der DLC als auch die Definitive Edition, die das Basisspiel und die inhaltlichen Ergänzungen umfassen sollte, eingestellt.

Lesetipp: Mit Mods könnt ihr dennoch Hogwarts Legacy neues Leben einhauchen

Auf Anfrage von Bloomberg wollte sich Warner Bros. zu den Spekulationen nicht äußern. Es würde jedoch gut zu dem Bild passen, welches der Publisher zuletzt abgegeben hat. So wurden unter anderem drei Studios, darunter Monolith Productions, geschlossen und die Entwicklung an einem Wonder Woman-Spiel endgültig beendet.

Was hätte der DLC beinhalten sollen?

Wie die Erweiterung zu Hogwarts Legacy ausgesehen hätte, bleibt weitgehend im Unklaren. Laut Schreier sollte der DLC einen Handlungsstrang des Originalspiels wiederherstellen, der im Laufe der Entwicklung herausgeschnitten wurde. Dieser sei mit einem der Gefährt*innen verbunden gewesen.

Weiter ins Detail geht der Bloomberg-Report nicht. Es ist demnach nicht sicher, ob eventuell auch nachträglich ein Quidditch-Modus, wie ihn sich etliche Fans gewünscht haben, hinzugefügt worden wäre. Klar ist nur eines: auf eine Erweiterung für Hogwarts Legacy muss nicht mehr gewartet werden.

Stattdessen liegt wohl nun bei Avalanche Software der Fokus auf der Fortsetzung, die zwar bestätigt, aber noch nicht offiziell angekündigt ist. Wir fassen dennoch für euch bereits alle Infos zusammen, die wir zu Hogwarts Legacy 2 wissen.

Quelle: Bloomberg