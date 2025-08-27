Hogwarts Legacy: Riesiges Update schon bald kostenlos? Fans markieren sich jetzt diesen Termin

Noch eine ganze Weile wird es dauern, ehe Harry, Ron und Hermine uns mit der kommenden HBO-Serie erneut in ihren Bann ziehen und in das nicht minder bekannte Zauberschloss entführen. Für Fans von Hogwarts Legacy lohnt sich womöglich aber schon früher ein Abstecher in Richtung Schule für Hexerei und Zauberei.

Denn auch, wenn das Vertrauen in Entwickler Avalanche Software und den Publisher Warner Bros. fehl am Platz sein mag, hat es noch nie geschadet, ein gewisses Maß an Optimismus an den Tag zu legen. So tut es dieser Tage zumindest die noch immer rege Community des gefeierten Action-Rollenspiels und hofft auf ein gewaltiges Update, das bereits in Kürze wie von Zauberhand auf die Konsolen und den PC rauschen könnte.

Seit seinem Release lockt die Erzählung eurer ganz individuellen Vorgeschichte zu J.K. Rowlings Romanvorlage zahllose Begeisterte, die bislang keine postalische Einladung erhalten haben, in die virtuellen Gemäuer der Zauberschule. Dementsprechend groß ist der Hype rund um ein möglicherweise bevorstehendes Riesen-Update, das schon mit dem 1. September für Hogwarts Legacy verfügbar sein könnte. Doch wie kommen die Spekulanten und Spekulantinnen auf den besagten Termin?

Ganz einfach: Am 1. September jährt sich der offizielle Back To Hogwarts Day – ein Tag, an dem daran erinnert wird, dass Harry und seine Freunde in den backsteinroten Hogwarts-Express steigen, um den bevorstehenden Schulbeginn einzuläuten, ganz gleich der Muggelkinder, die nach den Sommerferien zurück in die Klassenzimmer finden. Von einem vermuteten Überraschungs-Update ist die Rede, das uns ebenfalls zurück zu Hogwarts Legacy bringen soll – prall gefüllt mit frischen Inhalten (via Gamingbible).

Hier wird sich bereits in Anbetracht möglicher Cosmetics bis hin zu brandneuen Missionen die Hände gerieben. Kein Wunder, denn mit etwas Substanziellerem, beispielsweise einer waschechten DLC-Erweiterung, durften Franchise-Fans bislang nicht Vorlieb nehmen. So kommt es, dass sich an jeden noch so gebrechlichen Zauberstab geklammert wird, in der Hoffnung, Avalanche würde seinem Millionen-Hit frisches Leben einhauchen, anstatt ihn wie einen uralten Folianten im Bücherregal verstauben zu lassen.

Dennoch: Die Chancen stehen nicht gerade günstig, scheint die große Geldkuh doch erst einmal für Warner Bros. gemolken zu sein, während alle Gedankenkraft der kreativen Köpfe wohl vermutlich bereits in den Nachfolger fließt. Dieser könnte neuesten Hinweisen ein zufolge eine völlig andere Richtung als der Erstling einschlagen: Wird Hogwarts Legacy 2 tatsächlich ein Free-to-Play mit Multiplayer?

Quellen: Gamingbible