Hogwarts Legacy: Riesiges Update überraschend veröffentlicht – jetzt kostenlos downloaden

Schon im Jahre 2023 erschufen Portkey Games und Avalanche Software nicht nur das letztendlich meistverkaufte Spiel des Jahres, sondern erfüllten Fans aus aller Welt endlich einen lang gehegten Traum. Dieser trägt den Namen Hogwarts Legacy und zieht seitdem zahllose Potterheads in seinen Bann.

Doch damit nicht genug: Als wäre die offene, weitläufige Welt des Zauberschlosses nicht schon groß genug, versorgen uns die Entwicklerinnen und Entwickler in aller Regelmäßigkeit mit frischem Futter in Form von Updates. So auch dieses Mal geschehen, fliegt jetzt eine ganze Reihe an Neuerungen doch nur so wie auf dem Nimbus 2000 auf den PC. Was sich dahinter verbirgt, verraten wir euch selbstverständlich auf den folgenden Zeilen.

Wie schon mit den vorherigen Updates zielen die kreativen Köpfe auf Seiten der Entwickelnden natürlich darauf ab, Hogwarts Legacy eine ordentliche Frischzellenkur hinsichtlich Performance und Features zu verpassen. Dies soll jetzt mit dem riesigen Update geschehen, bringt es beispielsweise Unterstützung für den brandneuen Microsoft-Handheld, den Xbox ROG Ally und den Ally X mit. Solltet ihr also bereits in Besitz des guten Stücks sein, könnt ihr euch auf ein paar vergnügliche Stunden in der Zauberschule abseits des heimischen Gaming-PCs einstellen.

Doch damit noch lange nicht genug: Auch die grundlegende Leistung sowie die Stabilität des Spiels soll verbessert worden sein, ganz nebenbei gibt es ein paar durchaus spannende Neuigkeiten, die vor allem die mächtige Modding-Community begeistern dürften. Die vollständige Liste aller Änderungen findet ihr direkt auf der Homepage oder alternativ auch auf Steam und bei uns:

Diese Mod-Fehler wurden behoben

Ein Problem wurde behoben, bei dem beim Aktualisieren von Mods fälschlicherweise eine „Installierung wurde angehalten“-Nachricht erschien.

fälschlicherweise eine „Installierung wurde angehalten“-Nachricht erschien. Falsche Sortierung, wenn der höchste Filter genutzt wird

genutzt wird Eine bei bestimmten Auflösungen abgeschnittene „Spiel laden“-UI im Mod-Menü

im Mod-Menü Ein Problem wurde behoben, bei dem die „Mod melden“-Taste nicht funktionierte, wenn sie bereits geklickt wurde.

nicht funktionierte, wenn sie bereits geklickt wurde. Ein Problem wurde behoben, bei dem Spieler*innen manchmal den „Spiel laden“-Menübildschirm im „Mods aktivieren“-Menü nicht aufrufen konnten.

nicht aufrufen konnten. Ein Problem wurde behoben, bei dem die „Kopie speichern“-Taste für Mods nicht wie geplant funktionierte, wenn ein Controller genutzt wird.

Stabilität/Leistung

Ein Problem wurde behoben, bei dem die falschen Grafikprofile auf einige Handheld-Geräte angewandt wurden.

auf einige Handheld-Geräte angewandt wurden. Änderungen an AMD-Konfigurationen wurden angewandt, um die Stabilität für PCs mit dem Chipset zu verbessern.

Verschiedenes

Unterstützung für Xbox ROG Ally und Xbox ROG Ally X wurde hinzugefügt.

für Xbox ROG Ally und Xbox ROG Ally X wurde hinzugefügt. Verbesserungen für Intel XeSS und XeFG wurden für PCs am unteren Ende der Preisskala hinzugefügt.

und wurden für PCs am unteren Ende der Preisskala hinzugefügt. XeLL-Optimierungsverbesserungen

Alle Verbesserungen und Anpassungen sind bereits live, ihr könnt das Update also jederzeit herunterladen, wenn es euch danach beliebt. Bei den Zauberern und Hexen stößt es derweil auf Begeisterung, heißt es in den Kommentaren auf Steam doch beispielsweise „Ich liebe dieses Spiel, macht weiter so mit dem Support!“. Reichen euch die Neuerungen hingegen nicht aus und ihr sucht nach einem gänzlich neuen Spielgefühl in Hogwarts Legacy, legen wir euch eine kostenlose Erweiterung umso mehr ans Herz.

