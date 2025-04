Hogwarts Legacy: Schlechte Aussichten für die neue Version – Was Fans jetzt zu befürchten haben

Auf der Nintendo Switch konnte Hogwarts Legacy nicht gerade das Beste aus sich herausholen und wurde von technischen Hürden in Sachen Grafik und Performance stark zurückgehalten. Die bevorstehende Veröffentlichung der Switch 2 bietet den Entwickler*innen endlich die Möglichkeit, Nintendo-Fans mit einer vernünftigen Fassung des Spiels zu beliefern.

Allerdings profitieren Spieler*innen, die sich bereits den originalen Titel für ihre Konsole des japanischen Herstellers gekauft haben, von diesem technischen Sprung vermutlich nicht ohne Weiteres. Wie es momentan scheint, müssen sie sogar den Vollpreis zahlen, wenn sie das gleiche Game in aufgemotzter Form besitzen wollen.

Hogwarts Legacy: Upgrade auf Switch 2-Edition für unwahrscheinlich gehalten

Um Hogwarts Legacy für die Nintendo Switch 2 fit zu machen, wurde laut Rob Nelson von Avalanche Studios nicht auf Software für das Vorgängermodell zurückgegriffen und diese in Form eines Ports aufgewertet, sondern direkt für die nächste Konsolengeneration entwickelt. Dies sei ihm nach zwar der komplexere Weg gewesen, man würde dadurch aber deutlich bessere Ergebnisse für das Endprodukt erzielen. Nelson berichtet von dieser Entscheidung in einem kürzlich erschienen YouTube-Video auf dem Kanal Nintendo of America.

Fans sind bei diesen Worten sofort hellhörig geworden und haben daraus einen unerfreulichen Schluss gezogen. Ein*e Nutzer*in auf Reddit fasst diesen folgendermaßen zusammen: „Also was ich mitnehme ist, dass die Switch 1-Version kein Upgrade bekommen wird und wir das Spiel nochmal kaufen müssen“. Mit Upgrade sind hier die für diverse Switch-Spiele angebotene Zusatzpakete gemeint, welche deren Neuauflage für die Nachfolgekonsole freischalten. So kann beispielsweise gegen eine Zahlung von etwa zehn Euro ein bereits gekauftes Zelda: Breath of the Wild in dessen Switch 2-Edition umgewandelt werden.

Braucht ihr ein komplett neues Ticket nach Hogwarts?

Eine solche Lösung für das Harry Potter-Rollenspiel erscheint unwahrscheinlich, da wir nun wissen, dass der Kern vom neuen Hogwarts Legacy nicht mit dem Vorreiter kompatibel sein sollte – immerhin wurde völlig neue Software verwendet. Ein einfaches Upgrade dürfte daher nicht ausreichen, um den Sprung in die neue Generation technisch zu ermöglichen. Dank Abwärtskompatibilität können Fans zwar auch mit dem neuen Nintendo-Gerät weiter das überholte Hogwarts Legacy spielen, bessere Grafik, geringere Ladezeiten sowie Maus-, Bewegungssteuerung und Touchpad-Funktion bleiben ihnen in dem Fall allerdings vorenthalten.

Es kann sein, dass sich Warner Bros. etwas einfallen lässt, um doch noch eine preisgünstigere Alternative zum erneuten Vollpreiskauf zu schaffen. Erwähnt wurde eine solche bisher allerdings nicht. Bis zum Release vom überarbeiteten Hogwarts Legacy und parallel dazu der Nintendo Switch 2, dem 5. Juni 2025, liegt nicht mehr viel Zeit. Antworten auf offene Fragen sollten daher demnächst erfolgen. Worauf wir länger warten müssen ist ein zweiter Teil von Hogwarts Legacy, über den wir bisher noch wenig Details kennen.

