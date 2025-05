Hogwarts Legacy: Solltet ihr es spielen, selbst wenn ihr kein Harry Potter mögt? Fans haben eindeutige Antwort

Noch ein paar neue Zaubersprüche verinnerlichen und Tränke brauen, danach eine Runde Quidditch auf dem Platz und am Abend ein leckeres Butterbier zischen: Was für eingefleischte Potterheads nach dem perfekten Schulalltag klingt, dürfte für jene, die J.K. Rowlings Zauberlehrling weniger abgewinnen können, befremdlich klingen. Stellt sich natürlich die Frage, ob sich Hogwarts Legacy auch lohnt, wenn man bislang weniger mit Harry Potter am (sprechenden) Hut hatte.

Doch darauf gibt es eine eindeutige Antwort – zumindest, wenn man der Community, die sich in einem passenden Subreddit zusammenfindet, Glauben schenken mag. Hier wird immer mal wieder erfragt, ob es denn Sinn ergebe, sich überhaupt an der berühmt berüchtigten Schule für Hexerei und Zauberei einzuschreiben, wenn man bisher eher einen Bogen um Filme und Bücher gemacht hat.

Hogwarts Legacy: Auch für unwissende Muggel interessant – und macht Lust auf mehr

Schon der Titel eines aktuellen Posts im r/HarryPotterGame-Subreddit bringt die alles entscheidende Frage auf den Punkt: „Sollte ich mir Hogwarts Legacy kaufen, obwohl ich nichts von Harry Potter gesehen habe?“ fragt dort eine Nutzerin oder ein Nutzer, ganz offensichtlich unsicher, ob der magisch angehauchte Ausflug in das Universum des wohl berühmtesten Zauberers aller Zeiten auch für Unwissende eine Erfahrung wert ist. Und während sowohl Potter-Liebhaberinnen und -Liebhaber als auch eingefleischte Gamerinnen und Gamer nicht immer ganz konform sind, was verschiedenste Themen anbelangt, herrscht hier geballte Einigkeit.

Vor allem hinsichtlich des niedrigen Preises, den der oder die Thread-Ersteller*in anklingen lässt, wird aus allen Ecken zum Kauf geraten. Nicht einmal zwei US-Dollar wird als Preisschild aufgerufen – für „PlasticPaul32“ eine klare Sache: „Für 1,87$? Absolut. Ja. Es ist ein guter Titel. Die Spielumgebung ist der wahre Protagonist hier.“, liest es sich im entsprechenden Kommentar. Dem schließt sich peacinout314 an und schwärmt ebenfalls vom tollen Setting in Hogwarts Legacy. User*in Keephidden hingegen spricht zwar davon, dass es womöglich die eine oder andere Referenz geben wird, über die man als Unwissende*r stolpert – dennoch handele es sich um ein „großartiges Game“.

Passend dazu: Unser ausführlicher Test zu Hogwarts Legacy

Jbell_1812 befand sich eigener Aussage zufolge in einer ähnlichen Situation: „Ich habe die Filme nicht gesehen und hatte trotzdem Spaß beim Spielen von Hogwarts Legacy. Das Game spielt 100 Jahre vor den Filmen“, fügt der Kommentar sinnigerweise an. Eclipse_Steph11 zufolge könnte der oder die Thread-Erstellerin gar dermaßen viel Spaß mit Hogwarts Legacy haben, dass er oder sie im Anschluss sogar die Filme schauen will. Dem schließt sich ein Kommentar an, während auch die Phantastischen Tierwesen – von denen wir selbst einige in Hogwarts Legacy vermissen – im selben Atemzug genannt werden.

Ein weiterer Kommentar geht die ganze Sache wesentlich pragmatischer an, heißt es in diesem doch, selbst wenn man Harry Potter und Videospiele hassen würde, sollte man bei einem solchen Preis nicht länger überlegen. Warum sich ein Neuanfang in Hogwarts Legacy im Übrigen gerade jetzt lohnt, verraten wir an anderer Stelle. Und: Wenn ihr den Titel schon in eurer Spielesammlung habt, entführt euch ein kostenloser Download an fünf einzigartige Orte rund um Hogwarts.

