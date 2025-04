Hogwarts Legacy: „Spiel hätte so viel mehr sein können“ – Diskussion um tatsächliche Qualität ausgebrochen

Keine Frage: Hogwarts Legacy ist ein unglaublich erfolgreiches Spiel. Sowohl in Bezug auf finanzielle Meilensteine, als auch auf die von Fans und der Presse vergebenen Rezensionen.

Je nach Erwartungshaltung können Spieler*innen natürlich trotzdem vom Harry Potter-RPG enttäuscht sein. Sogar, wenn sie liebend gern Zeit in der virtuellen Zaubererwelt verbringen. Eine Person, die sich in einer solchen Situation befindet, hat auf Reddit ihren Frust geäußert und ist dabei auf einiges an Zuspruch aus der Community gestoßen.

Fühlt sich Hogwarts Legacy wie eine große Demo an?

„Dieses Spiel fühlt sich an wie eine Demo„, leitet Born-Leadership7991 seinen oder ihren Post im Subreddit r/HarryPotterGame ein. Der oder die Nutzer*in hat Hogwarts Legacy gerade beendet und die mit ihm verbrachten Stunden zwar sehr genossen, ungeachtet dessen aber verbleibt das Gefühl, hier sei einiges an Potenzial verloren gegangen.

Hier der besprochene Post:

Die Story sei beispielsweise vielversprechend, ließe jedoch wirklich interessante Momente und eine zufriedenstellende Auflösung vermissen. Auch die Quests empfindet Born-Leadership7991 als nicht aufregend genug, vor allem an Nebenquests und deren immer gleichen Belohnungen stört sich er oder sie. Genauso wie am Fehlen interaktiver Schulstunden und einem Beziehungssystem, sowie an nicht vorhandenen Reaktionen der NPCs auf gewisse Verhaltensweisen, beispielsweise verbotene Flüche.

„Was ich sagen will ist, das Spiel fühlt sich vielleicht nach 40 Prozent von dem an, was es hätte sein sollen, wie eine Demo, in der man die Kernelemente des Spiels, das Gameplay und die Charaktere sieht, aber das wars auch“, beendet die Person ihr ausführliches Feedback. Dann der allerletzte Satz: „Ich finde einfach, das Spiel hätte so viel mehr sein können„.

Hassliebe auf Hogwarts Legacy: Zwischen Spielspaß und verpassten Chancen

Statt die Kritik in der Luft zu zerreißen, versammeln sich andere Harry Potter-Fans, um ihr beizupflichten und lassen über 500 Upvotes da, die das bezeugen. „Ich liebe Hogwarts Legacy wirklich, aber ich muss dir zustimmen. Ich denke, das Spiel hatte so viel mehr Potenzial und die Story fühlt sich ein wenig schludrig an“, heißt es in einem der vielen Kommentare.

Am realen Ruhm des Titels kratzen solche Aussagen zwar nicht, deuten allerdings zumindest darauf hin, an welchen Stellen ein zweiter Teil ausbauen könnte. Weitere konkrete Beispiele für Fanwünsche an Hogwarts Legacy 2, haben wir in einem anderen Artikel für euch zusammengefasst.

